Индрашис покинул "Витязь". На днях он может перейти в другой клуб КХЛ

31-летний хоккеист в текущем сезоне провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 26 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков при показателе полезности "-7".

Индрашис также имеет опыт выступлений за московское и рижское "Динамо". Всего в КХЛ он провёл 504 игры и набрал 297 (131+166) очков.

По информации "Матч ТВ" Микс Индрашис в ближайшие дни заключит контракт с владивостокским "Адмиралом", за который выступает Рихард Букартс. Ожидается, что контракт с дальневосточным клубом будет рассчитан до конца нынешнего сезона.

Стоит добавить, что сегодня пост главного тренера "Адмирала" покинул белорусский специалист Александр Андриевский. По некоторым данным на его место претендует латвийский специалист Леонид Тамбиев.