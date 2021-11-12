Непривитых депутатов самоуправлений отстранят от полномочий

Также продолжат выполнять свои полномочия могут депутаты, получившие заключение специалиста или консилиума клинической университетской больницы об отсрочке вакцинации на определенный срок и предоставившие сертификат об отрицательном тесте.

Если депутат не имеет сертификата, его полномочия приостанавливаются решением думы, о котором председатель думы должен будет немедленно уведомить муниципальную избирательную комиссию.

На время приостановки полномочий место этого депутата займет следующий кандидат с сертификатом.

Если замещенный депутат получит ковид-сертификат, он в течение недели должен предоставить его муниципальной избирательной комиссии и подать заявление о возобновлении депутатских полномочий.

Цель закона состоит в обеспечении действий в интересах общественного здоровья и безопасности в условиях распространения инфекции Covid-19, укреплении доверия к политике государства и солидаризации с другими сотрудниками госуправления.