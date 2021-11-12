Пт, 12.11.2021
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Дана Хасана, руководитель департамента коммуникаций Lidl Latvija

Непривитых депутатов самоуправлений отстранят от полномочий

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня в окончательном чтении Сейм принял закон "О временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и дум самоуправлений", который предусматривает, что с 15 ноября будут приостановлены полномочия депутатов самоуправлений, не имеющих сертификата о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании.

Также продолжат выполнять свои полномочия могут депутаты, получившие заключение специалиста или консилиума клинической университетской больницы об отсрочке вакцинации на определенный срок и предоставившие сертификат об отрицательном тесте.

Если депутат не имеет сертификата, его полномочия приостанавливаются решением думы, о котором председатель думы должен будет немедленно уведомить муниципальную избирательную комиссию.

На время приостановки полномочий место этого депутата займет следующий кандидат с сертификатом.

Если замещенный депутат получит ковид-сертификат, он в течение недели должен предоставить его муниципальной избирательной комиссии и подать заявление о возобновлении депутатских полномочий.

Цель закона состоит в обеспечении действий в интересах общественного здоровья и безопасности в условиях распространения инфекции Covid-19, укреплении доверия к политике государства и солидаризации с другими сотрудниками госуправления.

Данные поправки к закону также предусматривают, что депутатам Сейма, не имеющим сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или медицинского заключения об отсрочке прививки, будет запрещено участвовать в работе Сейма, в том числе на удаленных заседаниях.


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