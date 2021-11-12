Рижское "Динамо" подписало вратаря сборной Словакии

Предыдущий сезон 33-летний Гудачек провёл в московском "Спартаке", с которым попал в плей-офф Кубка Гагарина. В сентябре он подписал временный контракт со словацким клубом "Спишска-Нова-Вес", воспитанником которого является. В прошлом сезоне он оказывал клубу материальную поддержку.

Также в КХЛ он провёл один сезон за череповецкую "Северсталь" и один матч в составе новосибирской "Сибири". Отметим, Гудачек является участником всех трёх последних Матчей звёзд КХЛ. На счету голкипера также выступления в чемпионатах Швеции и Чехии.

В составе сборной Словакии Гудачек стал серебряным призёром чемпионата мира 2012 года, не сыграв ни одного матча. Гудачек известен среди болельщиков своими ледовыми "Гуда-шоу", которые он устраивал после домашних матчей.