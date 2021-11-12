Главы стран Балтии на следующей неделе обсудят проблемы с миграцией

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии проведут трехстороннюю встречу. На встрече главы трех стран Балтии обсудят вопросы региональной безопасности и обороны, нелегальной миграции у восточной границы ЕС с Белоруссией, трансатлантического сотрудничества и борьбы с изменениями климата.

Лидеры стран Балтии проведут видеобеседу с Дудой, чтобы обсудить вопросы нелегальной миграции и ситуацию на границах ЕС и Белоруссией.

Также планируется принять балтийскую климатическую декларацию о нейтральной экономике, в которой будут предусмотрены совместные действия стран Балтии и сотрудничество в различных сферах по реализации принятых обязательств на саммите COP26 в Глазго.

Несколько месяцев страны ЕС, которые граничат с Белоруссией, ощущают напряжение из-за увеличившихся потоков нелегальной миграции. На этой неделе на границе с Польшей скопились тысячи мигрантов, часть которых пыталась штурмовать границу.

Опасаясь похожего сценария, Литва ввела на этой неделе чрезвычайное положение на границе с Белоруссией и в миграционных лагерях.