Из-за обледенения местами затруднено движение на дорогах
Из-за обледенения затруднено движение на дорогах Курземе, Латгале и центральной части страны, сообщает Latvijas Valsts ceļi.
Из-за обледенения затруднено движение на дорогах Курземе, Латгале и центральной части страны, сообщает Latvijas Valsts ceļi.
❄️Vietām valsts centrālajā daļā, Kurzemē un Latgalē apledojums apgrūtina braukšanu, strādā ziemas tehnika. https://t.co/wrtCRqS7on pic.twitter.com/DKUmyG1IYF— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 13, 2021
Скользкие участки дороги посыпают противоскользящими материалами.
Для улучшения условий движения к работе подключены 32 единицы зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Вчера в ДТП пострадало 14 человек, задержано 19 пьяных водителей
В минувшие сутки в ДТП в Латвии пострадали 14 человек, из них один велосипедист и двое пешеходов, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В понедельник в стране зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, примерно половина из которых произошла в Риге. Погибших в этих авариях нет.
Всего было составлено 494 протокола о нарушениях правил дорожного движения. 19 водителей были оштрафованы за вождение в нетрезвом состоянии, один - за управление автомобилем под действием наркотических веществ, шесть водителей - за агрессивное вождение, 197 человек - за превышение скорости.