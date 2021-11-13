Из-за обледенения местами затруднено движение на дорогах

❄️Vietām valsts centrālajā daļā, Kurzemē un Latgalē apledojums apgrūtina braukšanu, strādā ziemas tehnika. https://t.co/wrtCRqS7on pic.twitter.com/DKUmyG1IYF — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 13, 2021

Скользкие участки дороги посыпают противоскользящими материалами.

Для улучшения условий движения к работе подключены 32 единицы зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Вчера в ДТП пострадало 14 человек, задержано 19 пьяных водителей

В минувшие сутки в ДТП в Латвии пострадали 14 человек, из них один велосипедист и двое пешеходов, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В понедельник в стране зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, примерно половина из которых произошла в Риге. Погибших в этих авариях нет.