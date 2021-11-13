Сб, 13.11.2021
Мы настроены не допустить незаконного пересечения границы и отразить попытки всех нарушителей, которые прибудут к латвийской границе Гунтис Пуятс, начальник государственной пограничной охраны
Гунтис Пуятс, начальник государственной пограничной охраны

Из-за обледенения местами затруднено движение на дорогах

ФОТО: Schutterstock.com

Из-за обледенения затруднено движение на дорогах Курземе, Латгале и центральной части страны, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Скользкие участки дороги посыпают противоскользящими материалами.

Для улучшения условий движения к работе подключены 32 единицы зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Вчера в ДТП пострадало 14 человек, задержано 19 пьяных водителей

В минувшие сутки в ДТП в Латвии пострадали 14 человек, из них один велосипедист и двое пешеходов, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В понедельник в стране зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествия, примерно половина из которых произошла в Риге. Погибших в этих авариях нет.

Всего было составлено 494 протокола о нарушениях правил дорожного движения. 19 водителей были оштрафованы за вождение в нетрезвом состоянии, один - за управление автомобилем под действием наркотических веществ, шесть водителей - за агрессивное вождение, 197 человек - за превышение скорости.


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