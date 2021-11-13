Американский космический турист погиб в авиакатастрофе
Американский предприниматель Глен де Фриз, который в октябре летал в космос вместе с актером сериала Star Trek Уильямом Шантером, погиб в авиакатастрофе, сообщает AFP.
Американский предприниматель Глен де Фриз, который в октябре летал в космос вместе с актером сериала Star Trek Уильямом Шантером, погиб в авиакатастрофе, сообщает AFP.
В четверг в городе Хемптон штата Нью-Джерси, что в 95 километрах на запад от Нью-Йорка, разбился небольшой самолет.
Расследованием катастрофы руководит Федеральное управление авиации.
Де Фриз, основатель платформы клинических исследований Medidata Solutions, 13 октября присоединился к Шантеру на космическом корабле миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin во время второго пилотируемого полета на космическом корабле New Shepard.
В 11-минутном полете принимали участие также администратор Blue Origin Одри Пауэрс и соучредитель предприятия Planet Labs Крис Бошуизен.