Американский космический турист погиб в авиакатастрофе

В четверг в городе Хемптон штата Нью-Джерси, что в 95 километрах на запад от Нью-Йорка, разбился небольшой самолет.

Подтверждено, что в катастрофе погибли два человека - 49-летний де Фриз и 54-й летний Томас Фишер.

Расследованием катастрофы руководит Федеральное управление авиации.

Де Фриз, основатель платформы клинических исследований Medidata Solutions, 13 октября присоединился к Шантеру на космическом корабле миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin во время второго пилотируемого полета на космическом корабле New Shepard.