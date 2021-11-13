Сб, 13.11.2021
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Нормунд Гринбергс, председатель правления Латвийской ассоциации строителей

Американский космический турист погиб в авиакатастрофе

Глен де Фриз ФОТО: AFP/SCANPIX

Американский предприниматель Глен де Фриз, который в октябре летал в космос вместе с актером сериала Star Trek Уильямом Шантером, погиб в авиакатастрофе, сообщает AFP.

В четверг в городе Хемптон штата Нью-Джерси, что в 95 километрах на запад от Нью-Йорка, разбился небольшой самолет.

Подтверждено, что в катастрофе погибли два человека - 49-летний де Фриз и 54-й летний Томас Фишер.

Расследованием катастрофы руководит Федеральное управление авиации.

Де Фриз, основатель платформы клинических исследований Medidata Solutions, 13 октября присоединился к Шантеру на космическом корабле миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin во время второго пилотируемого полета на космическом корабле New Shepard.

В 11-минутном полете принимали участие также администратор Blue Origin Одри Пауэрс и соучредитель предприятия Planet Labs Крис Бошуизен.


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