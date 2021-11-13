Скончался еще 51 человек с Covid-19, выявлено 1422 новых случая

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

шесть человек в возрасте от 50 до 59 лет;

десять человек в возрасте от 60 до 69 лет;

14 человек в возрасте от 70 до 79 лет;

13 человек в возрасте от 80 до 89 лет;

семь человека в возрасте от 90 до 99 лет;

Из умерших за последний день 45 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6 были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 980 не были вакцинированы или не прошел полный курс вакцинации, 442 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1174,5 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,3%. Было сделано 17 183 тестов.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 239 575 жителей Латвии, 3734 человека с этим заболеванием скончались.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1377 до 1296 человек (5,8%), свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 169 пациентов с Covid-19, выписано 213 человек.

В настоящее время в больницах находится 1076 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 220 человек (16,9%) тяжелое.

В последний раз менее 1300 стационарных пациентов было зарегистрировано в латвийских больницах 23 октября.

Всего с начала пандемии после лечения Covid-19 из больниц выписано 20 773 пациента.

65% латвийцев уже получили хотя бы одну прививку против Covid-19

По мере приближения времени, когда сертификат Covid-19 станет обязательным для выполнения трудовых обязанностей, доля населения, получившего хотя бы одну вакцину, достигла 65%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

Хотя количество вакцинированных за последние две недели снизилось, в среднем каждый день вводится не менее 12 000 вакцин. Примерно половина ежедневных прививок - это вторые дозы, и приблизительно каждая десятая вакцина - производства дочерней компании Johnson&Johnson (J&J), в случае с которой достаточно одной прививки.

Всего в Латвии было использовано 2 111 492 дозы вакцины против Covid-19: 975 863 человека начали процесс вакцинации, получив первую инъекцию, а 1,1 млн человек уже завершили его. Завершившими курс вакцинации считаются люди, получившие обе дозы вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech или Moderna или же единственную вакцину J&J. Иммунитет к вирусу, вызывающему Covid-19, возникает в разное время после получения разных вакцин.

За прошедшие сутки в Латвии было привито в общей сложности 10 897 человек: примерно каждый четвертый получил первую дозу вакцины против Covid-19, а 1144 человека привились вакциной Johnson & Johnson. Вторую вакцину вчера получили 5025 человек, и еще 2018 человек были вакцинированы против Covid-19 дополнительно к ранее завершенному курсу.