Сб, 13.11.2021
Главная причина повышенной смертности в Латвии - то, что вовремя не смогли своевременно остановить огромную волну заболеваемости Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава.
Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава.
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В Лиепае врач бьет тревогу по поводу коллег, отговаривающих пациентов прививаться

ФОТО: Shutterstock

Семейный врач Линда Рейцле обратится в Инспекцию здравоохранения, попросив оценить действия нескольких лиепайских врачей, которые, возможно, отговаривали пациентов вакцинироваться против Covid-19. Наибольшее возмущение врача вызвала критическая ситуация, в которой оказалась находящаяся под ее заботой невакцинированная беременная. Все ее призывы к будущей мамочке вакцинироваться остались без ответа, так как у гинеколога было другое мнение, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

Заболевание одной пациентки тревожит врача Линду Райцле особенно, так как это была беременная на третьем триместре, заразившаяся от мужа.

Семейный врач рассказывает, что будущая мамочка попала в отделение интенсивной терапии больницы, и врач от отчаяния решила обратиться в Инспекцию здравоохранения. Злость вызвало то, что следящая за беременностью гинеколог рекомендовала с прививкой подождать. Зная при этом, что женщина и ребенок - под угрозой.

"Держали под лупой, так как беременная. 37 градусов держались. На седьмой день состояние ухудшилось.

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Температура была 38 градусов, мучительный кашель, тогда мы позвонили в скорую", - сказала врач.

Рейцле утверждает, что у коллегиальности и прикрытия есть границы. "Я не создаю поле боя для своих коллег, я хочу, чтобы эту проблему решили. У меня болит сердце, что есть коллеги, рекомендующие выжидательную тактику в условиях, в которых мы находимся", - отметила Рейцле.

В Инспекции здравоохранения указывают, что доказать факт того, что врач отговаривал от вакцинации против Covid-19, практически невозможно.

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Что касается беременной, заболевшей Covid-19, врач говорит - настоящее чудо. В течение последних суток состояние пациентки улучшилось и женщина дышит сама. Она была интубирована, в частности, через трубочку в горле, но снова дышит сама.

Смотрите сюжет на латышском языке:


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