Сб, 13.11.2021
Сейчас строительные компании призывают работников вакцинироваться. Однако надо признать, что если на людей давить и принуждать их - многие просто уйдут Нормунд Гринбергс, председатель правления Латвийской ассоциации строителей
Нормунд Гринбергс, председатель правления Латвийской ассоциации строителей
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"Почему мои родители должны мучиться, чтобы "антиваксеры" могли лечиться в больнице?"

ФОТО: AP/Scanpix

Сколько человек должно умереть или терпеть боль, не получая важную медицинскую помощь, чтобы за их счет спасти противников вакцинации, которые в больницах неделями лечатся от ковида? Такой вопрос задает Инга, маме которой отменили ожидаемую почти два года операцию, а отец, к сожалению, не дождался очереди в больницу, чтобы пройти курс лечения, после которого можно было бы получить химиотерапию.

Да, для одной части общества связанные с пандемией ограничения означают домашнее обучение для детей, опасения по поводу работы, отмененные концерты и закрытые супермаркеты, а во время режима чрезвычайной ситуации в медицине - удаленные визиты к семейному врачу и очереди в аптеках, однако для других - отчаяние и семейную трагедию.

Кроме ковида есть и другие болезни!

С 18 октября было приостановлено предоставление плановых услуг здравоохранения в больницах, отменены медицинские манипуляции и плановые операции, которых люди ждали годами. Эти ресурсы направлены на лечение больных Covid-19, конечно, с сохранением неотложной медицинской помощи. Однако граница между "плановой" и "неотложной" помощью очень широка, и иногда промедление означает, что уже слишком поздно.

"Кроме ковида есть и другие болезни, но мы вынуждаем этих людей умирать дома, ждать и надеяться, что, может быть, они еще успеют. Когда "естественный иммунитет" противников вакцинации подводит и им нужно искать помощь в больнице, возможности лечиться в стационаре лишаются десятки других пациентов, для которых сложившаяся ситуация может быть роковой.

Нашей семье помочь уже нельзя, но есть маленькая надежда рассказать другим людям и, возможно, помочь кому-то другому", - говорит Лейна Маркевица, потерявшая дедушку.

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Того самого, который два месяца назад, празднуя день рождения, "тусуясь" вместе со всеми, сказал, что чувствует себя лучше и думает о будущем. Если бы он мог пройти обследование и лечиться в больнице, скорее всего, он отпраздновал бы вместе со своими близкими Рождество, быть может, встретил бы весну. Кто знает, если бы помощь была своевременной и качественной, может быть, он прожил бы еще несколько лет.

Терпеливо ждали, когда в больнице будет место

Родителям Инги - Велте и Юрию Серафимовичам - пандемия нанесла один удар за другим. Когда в феврале этого года консилиум врачей принял решение, что Велте необходимо делать операцию на бедре, она восприняла это с облегчением, хоть в очереди и нужно было ждать несколько месяцев.

Боль уже казалась не столь невыносимой, так как ожидаемое облегчение с каждым днем казалось все ближе - уже через год она сможет ходить!

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Велта, буквально закусив губы, терпела боль и заботилась о муже, который уже четыре года лечился от рака простаты - помогала помыться и одеться, водила к врачам, готовила есть, делала домашнюю работу. Наконец был назначен день операции в Больнице травматологии и ортопедии - 26 октября. Велта накопила силы - прошла врачей, сдала анализы и сделала медицинские проверки, необходимые перед операцией. Зная, какая в стране ситуация, все семья надеялась, что операция все-таки состоится.

Вечером 24 октября Велте пришла эсэмэска - операция отменена на неопределенное время.

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Женщина проплакала всю ночь, сил больше не было: за мужем нужно ухаживать, а она без операции вскоре не сможет встать с кровати, что уже говорить о том, чтобы еще ходить и заботиться о близком человеке и себе самой.

В свою очередь отцу Инги, который с 2018 года лечился от рака простаты, отложили ежемесячную химиотерапию, так как 67-летний мужчина чувствовал себя плохо и приехать своими силами из Бауски в Ригу, где проходит терапия, больше не мог. Принимая во внимание, что его состояние здоровья периодически то улучшалось, то ухудшалось, семье было понятно, что нужно лечение в стационаре.

"Каждый раз, когда отец лечился в больнице, врачи его "ставили на ноги" и качество жизни значительно улучшалось", - говорит Инга, вспоминая, что несколько недель назад, приехав к родителям, не могла сдержать слезы. "Отец не вставал с кровати уже вторую неделю, за ним нужно было ухаживать полностью - и менять памперсы. Снова вызвали скорую помощь.

Спасибо медикам, что в таких условиях они сохранили человечность и профессиональные способности.

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Они исследовали историю болезни отца и четко объяснили, как ухаживать за ним дома. Медики сказали, что отца нужно госпитализировать, но, принимая во внимание, что очереди длинные и нельзя прогнозировать, когда его примут, делать это не рекомендуется".

Это был уже не первый раз, когда Юрис не был госпитализирован из-за того, что больницы переполнены пациентами с Covid-19. Еще весной медики Службы неотложной медицинской помощи решили везти отца Инги в Ригу. "Там отказали - больницы забиты пациентами с Covid-19 - и направили бригаду в Елгаву, где, в свою очередь, констатировали, что помочь не могут, так как в больнице нет онкологического отделения. В конце концов папу увезли в Ригу, куда его просили послать с самого начала", - рассказывает Инга.

Показатели заболеваемости Covid-19 поползли вверх, и ситуация более не была столь обнадеживающей. В следующем месяце Юрис остался дома под опекой жены и детей и ждал, когда в больнице найдется место и для него. Однако становилось все хуже.

Семья не сдавалась до последнего - звонили всюду, куда только могли, пока не получили ответ, что даже если и удастся найти для Юриса место, то медиков, которые могли бы о нем позаботиться, нет.

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На тот момент за Юрисом уже нужно было ухаживать и кормить. "С большими сложностями нашли медсестру, которая приезжала и ставила дедушке системы, но, к сожалению, этого было мало. За короткое время его здоровье сильно ухудшилось и он скончался", - рассказывает внучка Лейна.

Пожалуйста, дайте жить тем, кто этого хочет!

"Почему в больнице не нашлось место для моего отца - во время, когда нам уже 11 месяцев доступны вакцины, позволяющие не нагружать систему медицины, но мы боремся за жизнь тех больных ковидом, для которых "пандемия не существует", ковид - не опасен, а вакцин не надо, - вопрошает Инга. - Почему медики должны тратить ресурсы на людей, которым наплевать на остальных, лишая возможности своевременного получения помощи пациентов с проблемами сердца и сосудов, онкологических пациентов, тех, кто долго ждал операцию, пациентов с политравмой, ожогами, отравлением, тех, кому необходима реанимация?

Я понимаю, что врач давал клятву Гиппократа, он должен спасать жизнь каждого, но разве моих родителей не нужно было спасать?"

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"Они в мае закончили курс вакцинации, у них двое вакцинированных детей, но не было возможности получить помощь, когда она была очень нужна, - продолжает Инга. - Если бы была вакцина против рака или проблем с бедром - если бы только была возможность сохранить здоровье, мы бы ее использовали, но нет..."

"Почему отказывают людям, которые свою обязанность по отношению к обществу выполнили?" По ее мнению, "антиваксеры" свой выбор сделали: "Если их иммунитет настолько сильный, пусть отказываются от лечения в больнице и едят рябину. Пожалуйста, дайте жить тем, кто этого хочет!".

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У невакцинированных и частично вакцинированных людей заболевание Covid-19 констатируется в 3,3 раза чаще, чем у полностью вакцинированных. Почти все попавшие в больницы в среднетяжелом или тяжелом состоянии - около 90% - не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Внучка Юриса и Велты Лейна в заключение говорит: "Со стороны своей семьи хотелось бы призвать людей к солидарности.

Прямо как во время кампании Eņģeļi pār Latviju, сейчас есть тысячи таких семей, как моя, которые можно снимать в грустных рекламных роликах, призывающих помочь, но не пожертвовать, а вакцинироваться, чтобы спасти чью-то жизнь".

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