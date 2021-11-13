"Почему мои родители должны мучиться, чтобы "антиваксеры" могли лечиться в больнице?"

Нашей семье помочь уже нельзя, но есть маленькая надежда рассказать другим людям и, возможно, помочь кому-то другому", - говорит Лейна Маркевица, потерявшая дедушку.

Того самого, который два месяца назад, празднуя день рождения, "тусуясь" вместе со всеми, сказал, что чувствует себя лучше и думает о будущем. Если бы он мог пройти обследование и лечиться в больнице, скорее всего, он отпраздновал бы вместе со своими близкими Рождество, быть может, встретил бы весну. Кто знает, если бы помощь была своевременной и качественной, может быть, он прожил бы еще несколько лет.

Терпеливо ждали, когда в больнице будет место

Родителям Инги - Велте и Юрию Серафимовичам - пандемия нанесла один удар за другим. Когда в феврале этого года консилиум врачей принял решение, что Велте необходимо делать операцию на бедре, она восприняла это с облегчением, хоть в очереди и нужно было ждать несколько месяцев.

Боль уже казалась не столь невыносимой, так как ожидаемое облегчение с каждым днем казалось все ближе - уже через год она сможет ходить!

Велта, буквально закусив губы, терпела боль и заботилась о муже, который уже четыре года лечился от рака простаты - помогала помыться и одеться, водила к врачам, готовила есть, делала домашнюю работу. Наконец был назначен день операции в Больнице травматологии и ортопедии - 26 октября. Велта накопила силы - прошла врачей, сдала анализы и сделала медицинские проверки, необходимые перед операцией. Зная, какая в стране ситуация, все семья надеялась, что операция все-таки состоится.

Вечером 24 октября Велте пришла эсэмэска - операция отменена на неопределенное время.

Женщина проплакала всю ночь, сил больше не было: за мужем нужно ухаживать, а она без операции вскоре не сможет встать с кровати, что уже говорить о том, чтобы еще ходить и заботиться о близком человеке и себе самой.

В свою очередь отцу Инги, который с 2018 года лечился от рака простаты, отложили ежемесячную химиотерапию, так как 67-летний мужчина чувствовал себя плохо и приехать своими силами из Бауски в Ригу, где проходит терапия, больше не мог. Принимая во внимание, что его состояние здоровья периодически то улучшалось, то ухудшалось, семье было понятно, что нужно лечение в стационаре.

"Каждый раз, когда отец лечился в больнице, врачи его "ставили на ноги" и качество жизни значительно улучшалось", - говорит Инга, вспоминая, что несколько недель назад, приехав к родителям, не могла сдержать слезы. "Отец не вставал с кровати уже вторую неделю, за ним нужно было ухаживать полностью - и менять памперсы. Снова вызвали скорую помощь.

Спасибо медикам, что в таких условиях они сохранили человечность и профессиональные способности.