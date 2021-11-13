Фото ⟩ Шепелев впервые показал лицо младшего сына

В марте 2021 года стало известно, что в семье телеведущего Дмитрия Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой произошло пополнение. Теперь счастливый отец делится снимками младшего сына.

Последнее фото сделано в автомобиле. Ребенок на нем сидит в детском кресле. Рядом с ним находится Дмитрий. Ведущий рассказал фолловерам, что идеальным сценарием для сынишки в путешествиях является сон. По словам Шепелева, на сей раз малыш проспал целых два часа, чего раньше в поездках не было.

Поклонники оставили под публикацией массу добрых комментариев и пожеланий.

Минувшим летом Дмитрий Шепелев с семьей отдыхали на Мальдивах. В путешествие они брали и маленького Тихона. Ведущий признавался, что поездка получилась необычной, поскольку они с избранницей не брали с собой помощниц, чтобы больше времени самим провести с детьми.

Напомним, у Шепелева и Тулуповой уже есть дети от первых браков. У Екатерины есть дочь Лада, а Шепелев воспитывает сына Платона, который родился в браке с Жанной Фриске.