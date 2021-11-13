Видео ⟩ В Риге пьяный водитель уезжал от полиции по тротуару, повредил 8 машин и сбил пешехода

На присланном читателем TVNET Эдо видео виден момент, когда темный минивен на довольно большой скорости едет по тротуару на левой стороне улицы Лиенес, двигаясь по направлению к улице Красотаю.

Следом за ним по проезжей движется экипаж Госполиции и еще какая-то машина на такой же скорости, в свою очередь пешеходам, которые находились в тот момент на тротуаре, пришлось отскакивать в сторону или прятаться в подворотне.

Как рассказала TVNET специалист отдела Госполиции по общественным отношениям Лина Кальке, 11 ноября в 18:00 Госполиция получила информацию о том, что в Риге в округе улицы Лиенес водитель Chrysler, возможно, управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения.

"Вскоре стражи порядка зафиксировали упомянутый автомобиль, однако его водитель, увидев стражей порядка, начал бегство. Водителей повредил на улице Лиенес шесть припаркованных автомобилей, после этого, повернув на улицу Спаргелю, он повредил еще два, а также сбил пешехода.

На улице Спаргелю полиции удалось водителя задержать. Во время проверки было констатировано, что мужчина управлял машиной без прав, а в его выдохе - 1,6 промилле алкоголя. Начат уголовный процесс.