Сб, 13.11.2021
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Гунтис Пуятс, начальник государственной пограничной охраны

Видео ⟩ Прирождённый артист: в Бразилии арбитр назначил пенальти после очень натуральной симуляции

ФОТО: Reuters/ScanPix

В чемпионате Бразилии по футболу был назначен пенальти после фантастической и очень самоуверенной симуляции со стороны нападающего.

Как пишет Sport.ua, в матче "Сантоса" против "Брагантино" форвард "Сантоса" Мариньо ворвался в штрафную и красиво упал, нырнув бомбочкой, при том что контакта с защитником противников не было вовсе.

В результате арбитр назначил пенальти, который был с уверенностью реализован.

После матча Мариньо, который не мог забить уже 17 игр подряд, рассказал, что все произошло благодаря богу: "Я говорил с ним, не так ли? Я принимал душ, положил на голову соль. Я знаю, что господь меня благословляет".


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