Видео ⟩ Прирождённый артист: в Бразилии арбитр назначил пенальти после очень натуральной симуляции

Как пишет Sport.ua, в матче "Сантоса" против "Брагантино" форвард "Сантоса" Мариньо ворвался в штрафную и красиво упал, нырнув бомбочкой, при том что контакта с защитником противников не было вовсе.

После матча Мариньо, который не мог забить уже 17 игр подряд, рассказал, что все произошло благодаря богу: "Я говорил с ним, не так ли? Я принимал душ, положил на голову соль. Я знаю, что господь меня благословляет".