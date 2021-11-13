Видео ⟩ Прирождённый артист: в Бразилии арбитр назначил пенальти после очень натуральной симуляции
В чемпионате Бразилии по футболу был назначен пенальти после фантастической и очень самоуверенной симуляции со стороны нападающего.
В чемпионате Бразилии по футболу был назначен пенальти после фантастической и очень самоуверенной симуляции со стороны нападающего.
Как пишет Sport.ua, в матче "Сантоса" против "Брагантино" форвард "Сантоса" Мариньо ворвался в штрафную и красиво упал, нырнув бомбочкой, при том что контакта с защитником противников не было вовсе.
В результате арбитр назначил пенальти, который был с уверенностью реализован.
Carlos Sánchez amplia cobrando pênalti: Santos 2x0 Red Bull Bragantino pic.twitter.com/DXgrs59M7K— Goleada Info (@goleada_info) November 10, 2021
После матча Мариньо, который не мог забить уже 17 игр подряд, рассказал, что все произошло благодаря богу: "Я говорил с ним, не так ли? Я принимал душ, положил на голову соль. Я знаю, что господь меня благословляет".