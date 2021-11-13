Не имеющая ковид-сертификата заместитель мэра Резекне сама подала в отставку

Несмотря на то, что в самоуправлении агентству LETA подтвердили, что у заместителя Барташевича по образованию, культуре и социальным вопросам нет ковид-сертификата, на заседании думы эта информация не прозвучала. По словам мэра, законопроект был подготовлен, основываясь на заявлении Остапцевой.

В то же время, отвечая на вопрос Рейлы Расимы, мэр пояснил, что у думы было два варианта - отстранить Остапцеву от исполнения обязанностей или освободить от должности. Принимая во внимание ее собственное заявление, был подготовлен законопроект об освобождении от должности, и дума этот документ поддержала.

Сама Остапцева заявила, что это было ее самостоятельное и решение. Она отметила, что во время принятия решения на нее никто не влиял. Она поблагодарила коллег за работу и призвала трудиться на благо города.

Напомним, в пятницу Сейм в окончательном чтении Сейм принял закон "О временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и дум самоуправлений", который предусматривает, что с 15 ноября будут приостановлены полномочия депутатов самоуправлений, не имеющих сертификата о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании.

Если депутат не имеет сертификата, его полномочия приостанавливаются решением думы, о котором председатель думы должен будет немедленно уведомить муниципальную избирательную комиссию.

На время приостановки полномочий место этого депутата займет следующий кандидат с сертификатом.

Если замещенный депутат получит ковид-сертификат, он в течение недели должен предоставить его муниципальной избирательной комиссии и подать заявление о возобновлении депутатских полномочий.