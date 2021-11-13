Ситуация улучшается: рижские больницы решили не открывать дополнительные койки

По словам руководителя отдела коммуникации Министерства здравоохранения Оскарса Шнейдерса, эпидемиологические данные показывают, что за минувшие две недели снизилось как количество новых случаев Covid-19, так и госпитализаций.

Число помещенных в стационар пациентов с коронавирусом за неделю снизилось на 22,3%. Общее количество этих пациентов в больницах также уменьшилось - до 1296, поэтому теперь можно пересмотреть предыдущий план по расширению числа мест для больных коронавирусом в больницах Риги, перенаправив ресурсы специализированных больниц - TOS и Рижской 2-й больницы - на лечение пациентов по основному, травматологическому, профилю лечебных учреждений.

Также принято решение не открывать дополнительные койки для лечения пациентов с Covid-19 в Рижской 1-й больнице.

В то же время, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации больницы будут обязаны в течение 48 часов увеличить количество коек, как это предусмотрено договором с Национальной службой здравоохранения, при необходимости.