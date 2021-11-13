Сб, 13.11.2021
Это новый уровень. Не исключено, что в репертуаре может быть участие в дебатах прямо из ванной Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи о депутате Алдисе Гобземсе
Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи о депутате Алдисе Гобземсе

В воскресенье будет солнечно

ФОТО: LETA

В воскресенье, начиная с северо-запада, во многих местах Латвии облака постепенно разойдутся и засияет солнце, прогнозируют синоптики.

Ближайшей ночью преимущественно сохранится пасмурная погода, местами ожидается небольшой дождь и туман. При слабом юго-восточном ветре температура воздуха опустится до -1...+4 градусов.

Днем ожидается северо-восточный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха повысится до +3...+8 градусов.

В воскресенье в Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, слабый юго-восточный ветер сменится северо-восточным, а температура воздуха в середине дня достигнет +6 градусов.


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