В воскресенье будет солнечно
В воскресенье, начиная с северо-запада, во многих местах Латвии облака постепенно разойдутся и засияет солнце, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, начиная с северо-запада, во многих местах Латвии облака постепенно разойдутся и засияет солнце, прогнозируют синоптики.
Ближайшей ночью преимущественно сохранится пасмурная погода, местами ожидается небольшой дождь и туман. При слабом юго-восточном ветре температура воздуха опустится до -1...+4 градусов.
Днем ожидается северо-восточный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха повысится до +3...+8 градусов.
В воскресенье в Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, слабый юго-восточный ветер сменится северо-восточным, а температура воздуха в середине дня достигнет +6 градусов.