В воскресенье будет солнечно

Ближайшей ночью преимущественно сохранится пасмурная погода, местами ожидается небольшой дождь и туман. При слабом юго-восточном ветре температура воздуха опустится до -1...+4 градусов.

Днем ожидается северо-восточный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха повысится до +3...+8 градусов.