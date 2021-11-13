13 ноября в одном абзаце ⟩ "Рекорд" смертности, отставка заместителя мэра Резекне и разговор с мошенниками
Сегодня кумулятивный показатель смертности в Латвии достиг рекордно высокого уровня. Рассказываем, чем еще запомнится 13 ноября.
Сегодня кумулятивный показатель смертности в Латвии достиг рекордно высокого уровня. Рассказываем, чем еще запомнится 13 ноября.
События дня в одном абзаце
Ситуация улучшается: рижские больницы решили не открывать дополнительные койки, а в Лиепае врач бьет тревогу по поводу коллег, отговаривающих пациентов прививаться. Суд отклонил иск чиновницы против обязательной вакцинации от Covid-19, а сотрудники Резекненской больницы ждут оценки консилиума перед вакцинацией от Covid-19. Не имеющая ковид-сертификата заместитель мэра Резекне сама подала в отставку, а в Тукумсе от Covid-19 умерла учительница. Возможно, ее сертификат был поддельным. Часть мигрантов отказалась от пожертвованной одежды, так как она не брендовая, а белорусские военные ослепили польских пограничников и пытались уничтожить ограждения. Пока Лукашенко угрожает Европе перекрытием газа, Путин отрицает связь России с кризисом мигрантов. В Грузии опубликованы видео с Саакашвили в тюрьме; он готов прекратить голодовку, но с условиями. Во время военных учений в Беларуси погибли российские десантники, а американский космический турист погиб в авиакатастрофе. Житель Таллинна записал разговор с мошенниками, выдающими себя за сотрудников Swedbank, а в Риге пьяный водитель уезжал от полиции по тротуару, повредил 8 машин и сбил пешехода.
Все обсуждают
В беседе с журналистами программы RUS TVNET "Кто вам платит?" сопредседатель Русского союза Латвии, депутат Рижской думы Михаил Митрофанов поделился своими соображениями о том, почему в русскоязычной среде больше противников вакцинации, чем в латышской части общества.
Чем себя порадовать?
12 ноября на Первом канале прошел заключительный этап "Слепых прослушиваний" на шоу "Голос". Кресла наставников занимают Александр Градский, Пелагея, Дима Билан и Леонид Агутин. Ведущий шоу - Дмитрий Нагиев. Рассказываем о самых ярких моментах выпуска.
Фото дня: Бритни Спирс официально свободна. Суд в Лос-Анджелесе прекратил опекунство над певицей, которое длилось 13 лет.