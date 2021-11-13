13 ноября в одном абзаце ⟩ "Рекорд" смертности, отставка заместителя мэра Резекне и разговор с мошенниками

В беседе с журналистами программы RUS TVNET "Кто вам платит?" сопредседатель Русского союза Латвии, депутат Рижской думы Михаил Митрофанов поделился своими соображениями о том, почему в русскоязычной среде больше противников вакцинации, чем в латышской части общества.