В Риге превышен средний уровень заболеваемости по стране

По расчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии составляет 1174,5 случая, но в Даугавпилсе этот показатель превышен более чем в два раза и составляет 2097,3 случая. В связи с тем, что уровень инфицирования в других самоуправлениях падает быстрее, Рига также превысила средний показатель по стране после очень длительного перерыва с 14-дневным кумулятивным уровнем заболеваемости 1175 случаев на 100 000 жителей.

Помимо двух крупнейших городов страны, средний уровень заболеваемости по Латвии также превышен в Саласпилсском, Прейльском и Краславском краях, Вентспилсе, Лиепае, Аугшдаугавском, Сигулдском, Екабпилсском, Вентспилсском, Бауском, Кекавском, Олайнском, Резекненском, Валмиерском, Цесисском и Ропажском краях.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 жителей - это теоретический показатель, позволяющий сравнивать показатели заболеваемости в краях с разным количеством жителей и не указывающий на конкретное количество заболевших.

Из 1422 случаев заражения Covid-19, выявленных за последние сутки, 32%, или 455 случаев, было зарегистрировано в Риге. Общее количество случаев в столице за 14 дней упало до 7222.

В Даугавпилсе вчера было выявлено 107 новых заболевших, в Лиепае - 89, в Цесисском крае - 42, в Огрском и Валмиерском краях - по 41, в Бауском крае - 40.

Наибольшее общее количество заболевших за последние две недели в Риге - 7222, Даугавпилсе - 1691, Лиепае - 987, Валмиерском крае - 615, Огрском крае - 590, Екабпилсском крае - 560, Елгаве - 544, Цесисском крае - 489, Вентспилсе - 488, Юрмале - 472.