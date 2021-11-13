LTV: Хронические сопутствующие заболевания могут быть летальными для пациентов с Covid-19

Как наблюдения латвийских врачей, так и международные исследования подтверждают, что хронические сопутствующие заболевания могут быть летальными для многих пациентов с Covid-19. Самым молодым пациентам, умершим от коронавируса в Резекненской больнице, было 30 и 44 года. У обоих также был диабет, но ни один из более чем 60 пациентов не был вакцинирован, а практически у каждого было одно или несколько сопутствующих заболеваний, сообщает передача Panorāma на LTV.