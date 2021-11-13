Сб, 13.11.2021
Это новый уровень. Не исключено, что в репертуаре может быть участие в дебатах прямо из ванной Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи о депутате Алдисе Гобземсе
Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи о депутате Алдисе Гобземсе
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LTV: Хронические сопутствующие заболевания могут быть летальными для пациентов с Covid-19

ФОТО: LETA

Как наблюдения латвийских врачей, так и международные исследования подтверждают, что хронические сопутствующие заболевания могут быть летальными для многих пациентов с Covid-19. Самым молодым пациентам, умершим от коронавируса в Резекненской больнице, было 30 и 44 года. У обоих также был диабет, но ни один из более чем 60 пациентов не был вакцинирован, а практически у каждого было одно или несколько сопутствующих заболеваний, сообщает передача Panorāma на LTV.

"Помимо лечения Covid-19, нам также необходимо лечить диабет, гипертонию - высокое кровяное давление, а иногда и анемию", - говорит Инта Берзиня, заведующая отделением инфекционных заболеваний Резекненской больницы.

"В больницах мы давно знаем - если к нам доставляют человека с лишним весом, мы больше тревожимся и нервничаем, потому что у таких пациентов действительно худший прогноз", - подчеркивает профессор RSU Людмила Виксна.

Курильщикам также приходится чаще иметь дело с более тяжелым течением заболевания, поскольку у них уже есть повреждение легких и хроническая обструктивная болезнь легких, требующая сопутствующего лечения. Хотя данные, предоставленные Центром профилактики и контроля заболеваний о влиянии сопутствующих заболеваний на Covid-19, скудны, об этой причинно-следственной связи говорят как врачи, так и зарубежные исследования. Чаще всего упоминается опасная комбинация Covid-19 с легочными и сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек, избыточным весом, диабетом и гипертонией.

Видео: Сюжет передачи Panorāma на латышском языке


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