Сборная Латвии по футболу на выезде отобрала очки у Норвегии

Матч проходил на стадионе "Уллевол" в Осло и завершился со счётом 0:0.

Гости могли открыть счёт уже на 6-й минуте встречи, когда мяч после удара Алвиса Яунземса пролетел рядом со штангой ворот. На 41-й минуте уже у норвежцев возник реальный шанс открыть счёт, но мяч после удара Кристиана Торстведта угодил в штангу ворот Роберта Озолса.

На 82-й минуте нападающий норвежской команды Александр Сёрлот забил гол, но после вмешательства VAR его отменили из-за положения вне игры. Также стоит отметить, что в этом матче норвежцы играли без своего лидера Эрлинга Холанда, который восстанавливается после травмы.

В других матчах группы "G" сборная Турции у себя дома разгромила Гибралтар (6:0), а Черногория и Нидерланды начнут свой матч в 21:45.

После девяти туров сборная Нидерландов возглавляет группу "G", имея 19 очков. На одно очко меньше у Турции и Норвегии (18). Черногория с 11 очками занимает четвёртое место, Латвия с 6 очками идёт на шестом, а Гибралтар (0 очков) замыкает турнирную таблицу.

Последний матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Латвии также проведёт на выезде - 16 ноября против Гибралтара.