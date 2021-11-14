Вс, 14.11.2021
Лукашенко хотел отомстить Латвии за жесткие действия во время чемпионата по хоккею, за санкции, но, как мы видим, этот план изменился. Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко
Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко

Коронавирус: голландцы протестуют против новых ограничений, Германия объявила Австрию зоной высокого риска

ФОТО: Reuters

Полиция Нидерландов водометами разогнала протестующих в Гааге против частичного локдауна, введенного властями из-за резкого роста заболеваемости Covid-19.

Столкновения с полицией - большая редкость для голландского общества, но, по словам протестующих, в данном случае речь идет о серьезном ущемлении свобод, которое на данном этапе пандемии, по их мнению, неоправданно.

Однако, по официальным данным, в настоящий момент реанимации голландских больниц заполнены почти на 40%, и правительство видит все основания для ужесточения мер.

О новых ограничениях голландский премьер-министр Марк Рютте заявил в пятницу, а в силу они вступили уже в субботу вечером. Как сказал Русской службе Би-би-си один из протестующих, власти знали, как их решение будет воспринято в обществе, и потому объявили о нем максимально поздно.

Лишь в прошлые выходные тысячи человек прошли маршем протеста по Гааге, выступая против уже существующих ограничений.

Новый частичный локдаун продлится три недели и состоит из следующих мер:

  • Магазины товаров не первой необходимости, сауны, казино, парикмахерские и секс-салоны будут работать только до 18:00
  • Супермаркеты и рестораны - до 20:00
  • Двери отелей должны также закрываться в 20:00
  • Спортивные мероприятия - без зрителей, включая важный матч сборных Голландии и Норвегии в рамках квалификации на ЧМ-2022, намеченный на 16 ноября
  • Навещать друзей и родных можно компаниями, не превышающими четырех человек старше 13 лет
  • Максимальное число служащих должны полностью вернуться к работе из дома
  • Возвращается правило полутораметровой социальной дистанции в общественных местах, куда можно пройти без вакцинного паспорта
  • Часы посещений в домах престарелых будут строго ограничены даже для полностью вакцинированных посетителей

Также серьезные ограничения коснулись сервисов доставки еды. Индустрия отреагировала гневно, ее представитель заявил в интервью одному из крупнейших каналов NOS, что правительство перешло черту.

Протесты в Гааге ФОТО: Getty Images

Однако власти в своем решении опираются на статистику последних недель, которая показывает, что число заболевших в стране устойчиво растет.

В субботу было зарегистрировано более 13,9 тыс. новых случаев - это третий самый высокий суточный показатель с начала пандемии. 33 человека умерли.

При этом уровень вакцинации в Нидерландах весьма высокий: 82,4% населения старше 12 лет полностью вакцинированы.

Европа: ограничения возвращаются

На прошлой неделе ВОЗ назвал Европу эпицентром новой вспышки коронавируса.

Резкий рост заболеваемости отмечен во многих странах, в частности, в Германии, Австрии, Дании, Греции, Болгарии, Украине, России и других.

С понедельника в некоторых регионах Австрии вводится локдаун для невакцинированных или не полностью вакцинированных граждан.

Мера сводится к ограничению свободы передвижений для этой категории по сравнению с полностью вакцинированными.

Критики, однако, полагают, что проконтролировать ее выполнение будет почти невозможно. Тем более, что в Австрии в большинство общественных мест и так запрещен вход без вакцинных паспортов.

Германия, где на минувшей неделе один из суточных показателей достиг рекордной отметки в 50 тыс. заболевших, объявила Австрию зоной повышенного риска и ввела 10-дневный карантин для въезжающих без вакцинации или справки о перенесенном заболевании.

Дания, которая в сентябре сняла абсолютно все ковид-ограничения, включая вакцинные паспорта, снова вводит ряд мер на фоне скачка заболеваемости.

В Британии в субботу коронавирус выявлен у более чем 38,5 тыс. человек, 157 инфицированных скончались. Статистика заболеваемости в стране продолжает расти, в то время как показатели смертности за последний месяц снизились на 7,9%.

Статистика на востоке

Прохожие в Амстердаме ФОТО: Reuters

В то время как в Западной Европе при росте заболеваемости смертность падает или остается неизменной на минимальных отметках, в странах Восточной Европы растут оба показателя.

ВОЗ связывает это с низким уровнем вакцинации в этой части континента.

В пятницу в России было зарегистрировано более 40,1 тыс. новых случаев и 1235 смертей от Covid-19. Это самое большое число умерших в сутки за все время пандемии

На Украине - более 24 тыс. заболевших за сутки, 750 умерших.

В Румынии за минувшие сутки умерли 307 человек, из них 286 не были вакцинированы.

В Словении в отделениях интенсивной терапии находится 215 человек - рекордное число для страны с общим населением в два с лишним миллиона.

В Чехии число заболевших трижды на прошедшей неделе превышало 10 тысяч, включая статистику субботы. Правительство страны готовится ужесточить существующие ограничения, а возможно, и ввести ряд новых.


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