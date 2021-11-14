Ещё две сборные досрочно вышли на чемпионат мира по футболу

Французские футболисты в предпоследнем туре отборочного турнира не пощадили команду Казахстана и разгромили соперника со счётом 8:0. Четыре мяча в ворота гостей отправил Килиан Мбаппе, дубль оформил Карим Бензема и ещё по разу в составе победителей отличились Адриан Рабьо и Антуан Гризманн.

22-летний Мбаппе первым за 36 лет сделал хет-трик за Францию в официальном матче. Кроме того, нападающий "ПСЖ" - первый за 63 года футболист, забивший 4 гола за "трёхцветных" в одной игре. На ЧМ-1958 это сделал Жюст Фонтен.

Таким образом, сборная Франции набрала 15 очков после семи матчей и гарантировала себе первое место в группе "D". Второе место занимает команда Финляндии (11 очков), а третье - Украина (9). В заключительном туре 16 ноября французы на выезде сыграют с финнами, а украинцы - с боснийцами.

Также путёвку на чемпионат мира 2022 года завоевала сборная Бельгии, которая на своём поле обыграла Эстонию (3:1). Бельгийцы набрали 19 очков и обеспечили себе первое место в группе "Е". На втором и третьем местах идут Уэльс (14 очков) и Чехия (11). В заключительном туре валлийцы примут бельгийцев, а чехи - эстонцев.

Напомним, напрямую на ЧМ-2022 попадают победители каждой из 10 групп. В стыковых матчах сыграют десять команд, которые займут вторые места в своих группах.

Помимо сборных Бельгии и Франции в финальную часть уже квалифицировались команды Дании, Германии и Бразилии. Также на мундиале сыграет Катар - на правах страны-организатора соревнований.