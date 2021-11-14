Ещё две сборные досрочно вышли на чемпионат мира по футболу
Сборные Бельгии и Франции досрочно квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2022 года.
Сборные Бельгии и Франции досрочно квалифицировались в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2022 года.
Французские футболисты в предпоследнем туре отборочного турнира не пощадили команду Казахстана и разгромили соперника со счётом 8:0. Четыре мяча в ворота гостей отправил Килиан Мбаппе, дубль оформил Карим Бензема и ещё по разу в составе победителей отличились Адриан Рабьо и Антуан Гризманн.
Таким образом, сборная Франции набрала 15 очков после семи матчей и гарантировала себе первое место в группе "D". Второе место занимает команда Финляндии (11 очков), а третье - Украина (9). В заключительном туре 16 ноября французы на выезде сыграют с финнами, а украинцы - с боснийцами.
Также путёвку на чемпионат мира 2022 года завоевала сборная Бельгии, которая на своём поле обыграла Эстонию (3:1). Бельгийцы набрали 19 очков и обеспечили себе первое место в группе "Е". На втором и третьем местах идут Уэльс (14 очков) и Чехия (11). В заключительном туре валлийцы примут бельгийцев, а чехи - эстонцев.
Напомним, напрямую на ЧМ-2022 попадают победители каждой из 10 групп. В стыковых матчах сыграют десять команд, которые займут вторые места в своих группах.
Помимо сборных Бельгии и Франции в финальную часть уже квалифицировались команды Дании, Германии и Бразилии. Также на мундиале сыграет Катар - на правах страны-организатора соревнований.
Чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.