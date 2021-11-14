В Латвии побит рекорд средней цены 95-го бензина

Еврокомиссия еженедельно обобщает данные о средних ценах на топливо. Данные комиссии свидетельствуют, что до сих пор в Латвии наивысшая средняя цена бензина 95-й марки была достигнута в апреле 2012 года, когда литр этого топлива согласно курсу лата к евро стоил 1,507 евро.

Опубликованная на этой неделе информация о прошлой неделе свидетельствует, что в Латвии литр бензина 95-й марки в среднем стоил 1,508 евро.

В свою очередь наивысшая цена дизельного топлива была достигнута в середине марта 2012 года, когда литр солярки согласно курсу лата к евро стоил в среднем 1,416 евро. Последние данные Еврокомиссии свидетельствуют, что в данный момент литр дизельного топлива стоит 1,401 евро.

Напомним, по сравнению с октябрем 2020 года цены на топливо в Латвии в октябре этого года выросли на 33,4% и продолжали расти. Дизельное топливо в октябре подорожало на 35,8%, бензин - на 29,3%.