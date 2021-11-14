Польша планирует значительно укрепить границу с Беларусью

"Мы хотим, чтобы это ограждение было установлено до конца первой половины 2022 года, его построят на протяжении 180 километров и высотой 5,5 метров, там будут использованы самые современные решения", - заявил в интервью радиостанции RMF FM Каминский.

Он добавил, что "вдоль реки Буг мы будем использовать системы безопасности другого рода.

По словам министр, сейчас границу с Беларусью охраняют 13 00 солдат, 4500 пограничников и 2000 полицейских.

"Нас постоянно провоцируют, однако наши службы хорошо подготовлены", - сказал Каминский.

Он также отметил, что "лагеря [мигрантов] у границы расширяются и находятся под контролем белорусских служб, которые поставляют необходимые материалы".

Парламент Польши в конце октября принял закон о строительстве более основательного забора на границе с Беларусью, чтобы предотвратить незаконное проникновение мигрантов в страны.