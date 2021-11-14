Вс, 14.11.2021
Лукашенко хотел отомстить Латвии за жесткие действия во время чемпионата по хоккею, за санкции, но, как мы видим, этот план изменился. Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко
Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко

Польша планирует значительно укрепить границу с Беларусью

Мариуш Каминский ФОТО: EPA/Scanpix

Польша планирует до первой половины будущего года значительно укрепить границу с Беларусью, сообщил в субботу глава МВД Польши Мариуш Каминский, сообщает "Интерфакс".

"Мы хотим, чтобы это ограждение было установлено до конца первой половины 2022 года, его построят на протяжении 180 километров и высотой 5,5 метров, там будут использованы самые современные решения", - заявил в интервью радиостанции RMF FM Каминский.

Он добавил, что "вдоль реки Буг мы будем использовать системы безопасности другого рода.

По словам министр, сейчас границу с Беларусью охраняют 13 00 солдат, 4500 пограничников и 2000 полицейских.

"Нас постоянно провоцируют, однако наши службы хорошо подготовлены", - сказал Каминский.

Он также отметил, что "лагеря [мигрантов] у границы расширяются и находятся под контролем белорусских служб, которые поставляют необходимые материалы".

Парламент Польши в конце октября принял закон о строительстве более основательного забора на границе с Беларусью, чтобы предотвратить незаконное проникновение мигрантов в страны.

Подсчитано, что забор обойдется в 353 миллиона долларов, а его длина составит более 100 километров.


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