Выявлено 765 случаев Covid-19, скончались 28 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 765 новых случаев Covid-19, поступила информация о 28 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 765 новых случаев Covid-19, поступила информация о 28 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
Из умерших за последний день 26 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, два были вакцинированы.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 525 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 240 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1119,8 случая.
Доля положительных результатов тестирования составила 8,9%. Было сделано 8558 тестов.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 240 340 жителей Латвии, 3762 человека с этим заболеванием скончались.