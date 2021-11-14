Вс, 14.11.2021
Кроме ковида есть и другие болезни, но мы вынуждаем этих людей умирать дома, ждать и надеяться, что, может быть, они еще успеют. Лейна Маркевица, женщина, потерявшая дедушку
Лейна Маркевица, женщина, потерявшая дедушку

Выявлено 765 случаев Covid-19, скончались 28 человек

ФОТО: LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 765 новых случаев Covid-19, поступила информация о 28 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

  • три человека в возрасте от 40 до 49 лет;
  • один человек в возрасте от 50 до 59 лет;
  • пять человек в возрасте от 60 до 69 лет;
  • пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • 11 человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • три человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 26 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, два были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 525 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 240 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1119,8 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,9%. Было сделано 8558 тестов.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 240 340 жителей Латвии, 3762 человека с этим заболеванием скончались.


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