Выявлено 765 случаев Covid-19, скончались 28 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

три человека в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

пять человек в возрасте от 60 до 69 лет;

пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;

11 человек в возрасте от 80 до 89 лет;

три человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших за последний день 26 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, два были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 525 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 240 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1119,8 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,9%. Было сделано 8558 тестов.