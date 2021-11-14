Из горящей квартиры в Риге спасены человек и три кота

Вызов был получен в 13:18. На месте происшествия пожарные констатировали, что из окна квартиры на четвертом этаже пятиэтажного дома поднимается дым. В квартире горел диван на площади в три квадратных метра. Из задымленного жилья были спасены один человек и три кота. В 15:21 пожар был ликвидирован.

Как указали в Пожарно-спасательной службе (VUGD), возможная причина возгорания связана с неосторожным обращением с огнем - курением в помещении. Детектор дыма установлен не был.

Всего за прошедшие сутrи VUGD получила 43 вызова, 15 из которых были связаны с пожарами, 19 - со спасательными работами, а девять оказались ложными.