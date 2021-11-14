Беглый насильник и подозреваемые в убийстве Беззубова. Самые разыскиваемые в Европе преступники из Латвии

В понедельник, 8 ноября, в Испании был задержан Гатис Звингулис 1982 года рождения, бывший одним из наиболее разыскиваемых в Европе преступников. Информация о нем была размещена на портале Европола EU Most Wanted. Портал Apollo.lv обобщил информацию о том, какие еще граждане Латвии включены в список самых разыскиваемых в Европе преступников.

В пьяном виде изнасиловал несовершеннолетнего - Алвис Бекетовс

Алвис Бекетовс ФОТО: Госполиция

Алвис Бекетовс 1979 года рождения в 2015 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществил сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетнему лицу.

За это преступление Бекетовс осужден на 11 лет тюрьмы, выдан европейский ордер на его арест с требованием арестовать его и выдать Латвии с целью исполнения наказания.

Бекетовс избегает наказания, и полиции неизвестно его местонахождение.

Убийство Беззубова - Иван Агапитов и Денис Коняшкин

Иван Агапитов и Денис Коняшкин ФОТО: Госполиция

Несмотря на то, что 26 июля этого года полиция сообщила, что получила информацию об объявленных в розыск в связи с убийством футбольного агента Романа Беззубова мужчинах - Иване Агапитове и Денисе Коняшкине, их фотографии размещены в списке самых разыскиваемых преступников Европола.

20 июля полиция распространила заявление, в котором сказано, что по подозрению в убийстве Беззубова стражи порядка разыскивают Ивана Агапитова 1967 года рождения и Дениса Коняшкина 1975 года рождения. Точная их роль в совершении преступления не раскрывается.

Информация Firmas.lv свидетельствует, что Агапитов - соучредитель спортивного клуба Wrestling Spirit. Кроме того, Агапитову в 2019 году принадлежало предприятие EmmeTT.

Беззубов был застрелен в Пурвциемсе утром 14 апреля в собственном автомобиле. На следующий день в Межапарке был найден сожженный автомобиль BMW X5, использовавшийся в нападении.

Видео: Момент убийства Беззубова

Внимание! Неприятные кадры.

Начальник Госполиции Арманд Рукс в июне в интервью LTV рассказал, что убийство футбольного агента было профессионально совершенным преступлением, где у каждого вовлеченного лица была своя роль и о ролях других людей они не знали.

Полиция работает над двумя версиями, однако стражи порядка склоняются к тому, что преступление не было связано с профессиональной деятельностью Беззубова.

Напомним, одно из арестованных по этому делу лиц - владелица автосервиса X-ON Гульнара Рыбакова-Брице.

Как сообщала передача Neka personīga, именно в автосервисе X-ON, находящемся в Межапарке, прятали использованную во время нападения на Беззубова машину. Автомобиль попал в сервис в день убийства, а затем под покровом ночи был сожжен примерно в километре от автосервиса.

Фото: Использованная в нападении машина найдена сгоревшей

Передача отмечала, что владелица сервиса заявила полиции, что не знала о том, что машина использовалась в совершении убийства - ее пригнал в сервис постоянный клиент, а перед сожжением ее угнали, взломав ворота.