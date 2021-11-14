14 ноября 2021, 10:32
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Беглый насильник и подозреваемые в убийстве Беззубова. Самые разыскиваемые в Европе преступники из Латвии
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В понедельник, 8 ноября, в Испании был задержан Гатис Звингулис 1982 года рождения, бывший одним из наиболее разыскиваемых в Европе преступников. Информация о нем была размещена на портале Европола EU Most Wanted. Портал Apollo.lv обобщил информацию о том, какие еще граждане Латвии включены в список самых разыскиваемых в Европе преступников.
В пьяном виде изнасиловал несовершеннолетнего - Алвис Бекетовс
Алвис Бекетовс 1979 года рождения в 2015 году, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осуществил сексуальное насилие по отношению к несовершеннолетнему лицу.
За это преступление Бекетовс осужден на 11 лет тюрьмы, выдан европейский ордер на его арест с требованием арестовать его и выдать Латвии с целью исполнения наказания.
Бекетовс избегает наказания, и полиции неизвестно его местонахождение.
Убийство Беззубова - Иван Агапитов и Денис Коняшкин
Несмотря на то, что 26 июля этого года полиция сообщила, что получила информацию об объявленных в розыск в связи с убийством футбольного агента Романа Беззубова мужчинах - Иване Агапитове и Денисе Коняшкине, их фотографии размещены в списке самых разыскиваемых преступников Европола.
20 июля полиция распространила заявление, в котором сказано, что по подозрению в убийстве Беззубова стражи порядка разыскивают Ивана Агапитова 1967 года рождения и Дениса Коняшкина 1975 года рождения. Точная их роль в совершении преступления не раскрывается.
Информация Firmas.lv свидетельствует, что Агапитов - соучредитель спортивного клуба Wrestling Spirit. Кроме того, Агапитову в 2019 году принадлежало предприятие EmmeTT.
Беззубов был застрелен в Пурвциемсе утром 14 апреля в собственном автомобиле. На следующий день в Межапарке был найден сожженный автомобиль BMW X5, использовавшийся в нападении.
Видео: Момент убийства Беззубова
Внимание! Неприятные кадры.
Начальник Госполиции Арманд Рукс в июне в интервью LTV рассказал, что убийство футбольного агента было профессионально совершенным преступлением, где у каждого вовлеченного лица была своя роль и о ролях других людей они не знали.
Полиция работает над двумя версиями, однако стражи порядка склоняются к тому, что преступление не было связано с профессиональной деятельностью Беззубова.
Напомним, одно из арестованных по этому делу лиц - владелица автосервиса X-ON Гульнара Рыбакова-Брице.
Как сообщала передача Neka personīga, именно в автосервисе X-ON, находящемся в Межапарке, прятали использованную во время нападения на Беззубова машину. Автомобиль попал в сервис в день убийства, а затем под покровом ночи был сожжен примерно в километре от автосервиса.
Фото: Использованная в нападении машина найдена сгоревшей
Передача отмечала, что владелица сервиса заявила полиции, что не знала о том, что машина использовалась в совершении убийства - ее пригнал в сервис постоянный клиент, а перед сожжением ее угнали, взломав ворота.
Госполиция призывает - если вы узнали кого-то из этих преступников, если вы видели их, знаете их нынешнее местонахождение или обладаете другой ценной информацией, то вы можете сделать Европу более безопасной.
На сайте Европола можно анонимно предоставить любую информацию о разыскиваемых преступниках, и она будет передана следователям соответствующей страны.