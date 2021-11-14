Вс, 14.11.2021
Кроме ковида есть и другие болезни, но мы вынуждаем этих людей умирать дома, ждать и надеяться, что, может быть, они еще успеют. Лейна Маркевица, женщина, потерявшая дедушку
Лейна Маркевица, женщина, потерявшая дедушку
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На границе с Беларусью погиб польский военнослужащий

Польские военнослужащие на границе с Беларусью ФОТО: Reuters/ScanPix

На границе с Беларусью погиб польский военнослужащий. О несчастном случае сообщила 17-я Великопольская механизированная бригада, пишет Еврорадио.

По предварительной информации, ”произошел выстрел из служебного оружия". Он и стал причиной смерти.

Подчеркивается, что "в происшествии не участвовали третьи лица".

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Военнослужащий прибыл на границу неделю назад и с мигрантами контактов не имел. Он служил в резерве и "не выполнял задания непосредственно на польско-белорусской границе".

На границе Беларуси и Польши сохраняется напряжённая ситуация из-за миграционного кризиса.

В районе "Брузгов" находится лагерь нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в Польшу. Польская сторона не собирается их пропускать и возлагает ответственность за ситуацию на официальный Минск. Властям Беларуси грозят новые западные санкции.


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