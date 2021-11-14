На границе с Беларусью погиб польский военнослужащий

По предварительной информации, ”произошел выстрел из служебного оружия". Он и стал причиной смерти.

Подчеркивается, что "в происшествии не участвовали третьи лица".

Военнослужащий прибыл на границу неделю назад и с мигрантами контактов не имел. Он служил в резерве и "не выполнял задания непосредственно на польско-белорусской границе".

На границе Беларуси и Польши сохраняется напряжённая ситуация из-за миграционного кризиса.