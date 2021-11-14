На границе с Беларусью погиб польский военнослужащий
На границе с Беларусью погиб польский военнослужащий. О несчастном случае сообщила 17-я Великопольская механизированная бригада, пишет Еврорадио.
На границе с Беларусью погиб польский военнослужащий. О несчастном случае сообщила 17-я Великопольская механизированная бригада, пишет Еврорадио.
По предварительной информации, ”произошел выстрел из служебного оружия". Он и стал причиной смерти.
Подчеркивается, что "в происшествии не участвовали третьи лица".
Военнослужащий прибыл на границу неделю назад и с мигрантами контактов не имел. Он служил в резерве и "не выполнял задания непосредственно на польско-белорусской границе".
На границе Беларуси и Польши сохраняется напряжённая ситуация из-за миграционного кризиса.
В районе "Брузгов" находится лагерь нескольких тысяч мигрантов, которые надеются попасть в Польшу. Польская сторона не собирается их пропускать и возлагает ответственность за ситуацию на официальный Минск. Властям Беларуси грозят новые западные санкции.