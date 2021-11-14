Вс, 14.11.2021
Кроме ковида есть и другие болезни, но мы вынуждаем этих людей умирать дома, ждать и надеяться, что, может быть, они еще успеют. Лейна Маркевица, женщина, потерявшая дедушку
Лейна Маркевица, женщина, потерявшая дедушку

Работу могут потерять 20 сотрудников судов: у них нет ковид-сертификата

Молоток судьи. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Из-за отсутствия сертификата Covid-19 Судебная администрация собирается отстранить от работы примерно 20 сотрудников судов, сообщила специалист по связям с общественностью Судебной администрации Инара Макарова.

Она подчеркнула, что эта цифра может измениться, поскольку некоторые работники имеют временную нетрудоспособность, что приостанавливает дальнейшую процедуру их отстранения.

В это число не входят судьи, которых Судебная администрация не вправе отстранить, а также сотрудники Верховного суда и Конституционного суда, чьи трудовые отношения не входят в компетенцию Судебной администрации.

По этой причине Судебная администрация не освободила от работы ни одного сотрудника.

С другой стороны, при подаче заявления об увольнении в соответствии с нормами Закона о труде работник не обязан указывать причину, по которой он желает расторгнуть трудовые отношения.

Как сообщалось ранее, правительство определило требование обязательной вакцинации для всех служащих государственного сектора.


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