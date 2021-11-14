Работу могут потерять 20 сотрудников судов: у них нет ковид-сертификата

Она подчеркнула, что эта цифра может измениться, поскольку некоторые работники имеют временную нетрудоспособность, что приостанавливает дальнейшую процедуру их отстранения.
В это число не входят судьи, которых Судебная администрация не вправе отстранить, а также сотрудники Верховного суда и Конституционного суда, чьи трудовые отношения не входят в компетенцию Судебной администрации.
По этой причине Судебная администрация не освободила от работы ни одного сотрудника.
С другой стороны, при подаче заявления об увольнении в соответствии с нормами Закона о труде работник не обязан указывать причину, по которой он желает расторгнуть трудовые отношения.
Как сообщалось ранее, правительство определило требование обязательной вакцинации для всех служащих государственного сектора.