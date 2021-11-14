Комментаторы об интервью Пересильд: "Говорит она, а стыдно всей России"

"Хочется потратить часть своей жизни на что-то большое, что важно", - сказала Юлия в начале интервью.

Катерина Гордеева расспрашивала Юлию про полет на МКС и встречу с другими космонавтами. "Я хотела, чтобы меня полюбили, чтобы поняли, что я хороший человек", - объяснила Пересильд. Она призналась, что для нее было важно, чтобы люди понимали, что для нее это не пиар, что она надежная. Ей можно доверять. Юлия заметила, что кто-то ее принял сразу, а кто-то делал за спиной маленькие пакости, отвешивал шуточки.

Интервью с актрисой собрало свыше 10 тысяч дизлайков и массу негативных комментариев. Особенно пользователей Сети возмутило рассуждение Пересильд о деньгах, которые были выделены на полет в космос. Юлия заметила, что она не могла бы потратить 20 миллиардов рублей, которые были выделены на полет, на больных детей, ведь у них была другая цель: "Эти деньги туда бы и пошли... Они туда шли... Если бы мне сказали, что эти деньги пойдут на детей, я бы отдала детям... Это глупость... Эта проблема решается не только деньгами".

Пересильд отметила, что эти деньги не решили бы проблему: "Тогда встает выбор, а каким детям помочь? Почему вот этому помогаем, а этому - нет. Это вопрос, который меня мучает... Можно отдать все деньги, но ничего для этого не сделать".

Комментаторы были возмущены и мнением Пересильд о буллинге. Она заявила, что детям лучше в маленьком возрасте это пройти, чтобы во взрослой жизни не ходить к психологам. Травлю в школе она сравнила с ветрянкой, которая легко проходит.

"Я не знаю, как правильно - чтобы дети это прошли... или чтобы во взрослом возрасте в тебя попадает это слово, и ты идешь к психологам", - попыталась объяснить актриса.

Вот лишь некоторые из комментариев: "Почему говорит она, а стыдно всей России. Позор таким "космонавтам". Мы бы пережили без десятка таких фильмов и актеров, если бы благодаря этому был жив один ребенок", "Юлия летела в космос, а упала на дно", "Глупость, пустота, самомнение на пустом месте, хабалистость", "Уровень деградации зашкалил, невозможно такое смотреть. Испанский стыд", "Очень задело меня это интервью. Не укладывается в голове, как это - слетать в космос и его не увидеть? Получить фонд и не сделать ничего?", "Никогда ни одно интервью не вызывало такого чувства отвращения, как это! Тот самый случай, когда человек утопил самого себя за 2 часа".