Со следующей недели школьников будут тестировать на Covid-19 по-новому

Планируется, что эти тесты будут внедряться в учебных заведениях постепенно. Как пояснил представитель Министерства образования и науки Янис Айзпорс, лаборатории начнут поставлять тесты в школы с 15 ноября и ожидается, что часть школьников проведет самотестирование 17 ноября.

В свою очередь, лабораторный скрининг на Covid-19 на следующей неделе пройдет по действующему графику, но при этом не будут тестировать вакцинированных и переболевших.

По информации Минздрава, для оценки возможности постепенного перехода к самотестированию в школах вначале планируется использовать оба метода тестирования: раз в неделю путем проведения обычного лабораторного скринингового теста и еще один раз - самотестированием. Как пояснили в Минздраве и МОН, комплекты для самотестирования удобны в использовании, позволяют быстро узнать результат, для их выполнения не нужно идти в лабораторию.

В случае положительного результата самотестирования, как и раньше при лабораторном скрининговом тестировании, необходимо будет провести подтверждающий тест в лаборатории, указывает МОН.

В министерстве поясняют, что использовать комплекты для самотестирования удобно и легко, с этим справятся даже дети, а результат можно получить в течение 15-20 минут. Обычный лабораторный скрининг учащихся специальных школ останется без изменений. Комплекты для самотестирования школам предоставят те лаборатории, которые в настоящее время проводят лабораторный скрининг школьников.

Как пояснили в министерстве, лаборатории доставят комплекты для самотестирования сразу на эту и следующую неделю.

Школьники классов с 1-го по 3-й получат один набор для самотестирования 21 ноября. Ученики с 4-го по 12-й класс получат два набора - для самотестирования дома 17 или 18 ноября и на 21 ноября - чтобы сделать тест перед возвращением в школу.

МОН подчеркивает, что самотестирование будут проводить все, в том числе вакцинированные и переболевшие (если с момента заражения Covid-19 прошло более шести недель).

Министерство информирует о том, что в школах, в которых согласно графику лабораторное тестирование должно проводиться в четверг и пятницу, оно не состоится 18 и 19 ноября. Учащиеся проведут самотестирование дома: ученики с 1-го по 3-й классы сделают один тест 21 ноября, а ученики с 4-го по 12-й классы первый тест сделают 17 ноября, а второй - 21 ноября.

Учащиеся тех самоуправлений, где очная форма обучения не возобновится 15, 16 и 17 ноября, получат только комплект для самотестирования, которым нужно будет воспользоваться утром 22 ноября перед началом уроков.

С 22 по 26 ноября лабораторный скрининговый тест будет проводиться по действующему графику (в нем не будут участвовать вакцинированные и переболевшие). Результаты этого тестирования будут пригодны для посещения кружков по интересам.

Для учеников 1-3 классов предусмотрен один лабораторный скрининговый тест и один тест в домашних условиях, а для учеников 4-12 классов - один лабораторный скрининговый тест и один в школе. Самотестирование будут проводить все (за исключением переболевших, у которых с момента заражения Covid-19 не прошло шести недель).

Если результат самотестирования, проведенного в школе 22 ноября, окажется положительным, ученик отправится на домашний карантин, а остальные его одноклассники продолжат очное обучение, но только в случае, если тестирование было проведено в эпидемиологически безопасных условиях - индивидуально и без пребывания в одном помещении с другими более 15 минут.