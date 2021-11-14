Домашние производители озадачены решением запретить рождественские ярмарки

В то же время представители общества подчеркивают, что организаторы ярмарок способны обеспечить их организацию в "зеленом режиме" или только для лиц с сертификатом Covid-19.

"Домашние производители Латвии" объясняют, что, лишенные возможности участия в рождественских ярмарках, они в большинстве своем остаются без средств к существованию и без возможности получения поддержки, так как не могут продавать свою продукцию.

Общество, в которое объединены десятки домашних производителей, фермерских хозяйств и ремесленников, вызывает правительство, министров и официальных лиц на дискуссию в ближайшие дни.

"Наша цель - совместными усилиями найти способ, позволяющий с соблюдением всех мер безопасности торговать на рождественских рынках мелким производителям, для которого домашнее производство - единственный источник средств к существованию, а Рождество - единственное время года, когда интерес покупателей к продуктам не только позволяет заработать на хлеб насущный, но и накопить деньги для инвестирования в развитие", - говорится в заявлении общества домашних производителей.