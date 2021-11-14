Возможно, самая глупая ошибка: как Роналдо случайно "снял" трех транссексуалов

В 2008 году карьера бразильской звезды уже близилась к закату, он перешёл в "Милан" и восстанавливался после травмы, однако на секс-приключения это не влияло. В апреле Роналдо отправился в один из ночных клубов Рио-де-Жанейро, где познакомился с тремя проститутками, после чего пригласил их к себе в номер, чтобы заняться сексом.

К его удивлению, когда девушки разделись, они оказались не девушками, а трансвеститами.

Футболист предложил им за молчание по 600 долларов, но одна из "девушек" забрала документы на его машину и потребовала 30 тысяч долларов, пригрозив, что в противном случае история станет достоянием общественности. Позднее Андрея Альбертини (настоящее имя - Андре Луис Рибейро Альбертино) рассказала СМИ, что футболист угрожал ударить её, а также, что тот находился под воздействием наркотиков.

Этим делом занялась полиция, футболист тогда заявил, что трансвеститы вымогали у него большую сумму денег.

"Роналдо признаёт факты. Он сказал, что просто хотел развлечься, это не преступление. Платить за сексуальные отношения не является чем-то незаконным. Есть большая вероятность, что Роналдо стал жертвой вымогательства", - сказал сотрудник полиции Рио-де-Жанейро.

Что касается наркотиков, то Роналдо уверил, что это неправда: "Я никогда не принимал наркотики. Я всё ещё футболист даже несмотря на то, что нахожусь вне игры из-за травмы".

Прокомментировал он и само происшествие:

"Это был глупый поступок с моей стороны. Я совершенно честен. Мне всё равно, что она (Альбертини) говорит. Весь мир знает о моей ошибке, но, слава Богу, полиция ведёт расследование. Скоро всё будет доказано".

Этот скандал нанёс серьёзный удар по репутации футболиста: бразильская компания по производству наушников прекратила с ним сотрудничество, а уже летом того же года Роналдо покинул "Милан" и вернулся на родину, чтобы выступать за местный "Коринтианс".