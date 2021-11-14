В воскресенье в ДТП под Тинужи пострадали два человека

Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD), в результате аварии пострадали два человека. Один из пострадавших отказался от предложенной помощи, в свою очередь второго доставили в больницу для проведения дальнейших исследований, однако и в этом случае травмы не были опасными для жизни.