В воскресенье в ДТП под Тинужи пострадали два человека
В воскресенье в аварии на автодороге Инчукалнс - Икшкиле в Огрском крае недалеко от Тинужи пострадали два человека, сообщает агентство LETA.
В воскресенье в аварии на автодороге Инчукалнс - Икшкиле в Огрском крае недалеко от Тинужи пострадали два человека, сообщает агентство LETA.
ДТП произошло примерно в четырех километрах от Тинужи, когда автомобиль Audi по неизвестным причинам съехал с дороги.
Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD), в результате аварии пострадали два человека. Один из пострадавших отказался от предложенной помощи, в свою очередь второго доставили в больницу для проведения дальнейших исследований, однако и в этом случае травмы не были опасными для жизни.