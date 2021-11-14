Вс, 14.11.2021
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Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко

В воскресенье в ДТП под Тинужи пострадали два человека

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье в аварии на автодороге Инчукалнс - Икшкиле в Огрском крае недалеко от Тинужи пострадали два человека, сообщает агентство LETA.

ДТП произошло примерно в четырех километрах от Тинужи, когда автомобиль Audi по неизвестным причинам съехал с дороги.

Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD), в результате аварии пострадали два человека. Один из пострадавших отказался от предложенной помощи, в свою очередь второго доставили в больницу для проведения дальнейших исследований, однако и в этом случае травмы не были опасными для жизни.


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