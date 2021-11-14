Гол в свои ворота лишил сборную России прямой путёвки на чемпионат мира

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Хорватии у себя дома с минимальным счётом обыграла команду России - 1:0.

Командам на стадионе "Полюд" в Сплите пришлось играть в не самых простых условиях из-за проливного дождя. Хозяева на протяжении всего матча выглядели предпочтительнее, а подопечные Валерия Карпина лишь на 74-й минуте нанесли первый удар в створ ворот хорватской сборной. Единственный гол в матче на 81-й минуте забил Фёдор Кудряшов, который неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

CROATIA MIGHT BE GOING TO THE WORLD CUP THROUGH A RUSSIA OWN GOAL 😱 pic.twitter.com/W6jC8DP2Yb — ESPN FC (@ESPNFC) November 14, 2021

В 10 матчах сборная Хорватии набрала 23 очка и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Сборная России с 22 очками заняла второе место в группе "Н" и ей предстоит сыграть в стыковых матчах за право участвовать в финальной части турнира. Матчи первого этапа пройдут 24-25 марта 2022 года.

Помимо сборной Хорватии в финальную часть уже квалифицировались команды Дании, Германии, Бразилии, Бельгии и Франции. Также на мундиале сыграет Катар - на правах страны-организатора соревнований.