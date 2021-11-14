Польские пограничники: мигрантов готовят к массовому прорыву через границу

"Среди мигрантов, собравшихся у границы с Республикой Польша, ходят слухи о том, что Польша согласилась на транзит мигрантов в Германию. Это ложь", - написал у себя в "Твиттере" министр внутренних дел страны Мариуш Каминский, который назвал провокацией потенциально готовящийся прорыв.

"Польская граница охраняется и будет охраняться. Я принял четкие решения по этому вопросу", - добавил министр, подчеркнув также, что Центр национальной безопасности Польши отправил мигрантам СМС-сообщения с призывами не верить слухам и ссылкой на более подробное описание ситуации на пяти языках.

223 попытки за субботу

Пограничная служба Польши сообщила о новых попытках мигрантов, живущих с детьми в лесу при минусовой температуре, пересечь нелегально границу - в частности, путем забрасывания камнями полицейских.

Также в субботу группа из порядка 50 человек прорвалась через заграждения на границе около деревни Стажина. По данным службы, все они были пойманы польскими правоохранителями и отправлены обратно на белорусскую сторону.

Мигранты в лесу ФОТО: Reuters

Всего в субботу мигранты совершили 223 попытки нелегально пересечь границу с Польшей, сообщили польские пограничники. Они добавили, что в ближайшее время ожидают новых попыток массового прорыва.

Пограничная служба Польши сообщила, что на белорусской стороне появилось больше вооруженных сотрудников правоохранительных служб, а некоторые мигранты, получив инструкции и слезоточивый газ от силовых структур Беларуси, начали паковать палатки.

ЕС обвиняет Беларусь в том, что та, в качестве мести за санкции, искусственно создала поток мигрантов, стремящихся к границе с Польшей, при помощи России. Беларусь и Россия отрицают эти обвинения.

Заявление Британии

В субботу к обвинениям Европы добавила свой голос министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. По ее словам, на России лежит очевидная ответственность за то, чтобы надавить на власти Беларуси и призвать их прекратить обострение кризиса и начать диалог с оппозицией.

Дети мигрантов рядом с забором ФОТО: Reuters

"Все сильнее обостряющееся противостояние на границе с Польшей - это еще одна попытка режима Лукашенко ослабить безопасность в регионе. Он использует отчаявшихся мигрантов как пешек в своей игре, в попытке создать нестабильность и удержаться у власти, независимо от человеческой цены", - написала Трасс в авторской статье в газете Sunday Telegraph, добавив, что на белорусско-польскую границу отправляется группа из 50 британских военных для технической поддержки польских пограничников.