Видео ⟩ Пабрикс приказал вооруженным силам начать учения в Латгале

По словам Артиса Пабрикса, растет вероятность того, что новые группы мигрантов также могут быть перемещены на север в направлении границы с Латвией. Поэтому министр обороны дал указание вооруженным силам начать обучение в Латгале.

"Я не могу исключить вероятность того, что мы можем прийти с таким запросом, чтобы рассмотреть необходимость консультаций по 4-й статье. На данный момент я не думаю, что это так, но мы это обсуждали - это было в повестке дня с самого начала кризиса. Понятно, что инициатором будет страна, по которой будет нанесен главный гибридный удар, но в целом, если ситуация продолжит ухудшаться и возникнет необходимость в таких консультациях, то мы сделаем это вместе", - сказал министр передаче LTV.

"Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так.

В учениях примут участие около 3000 представителей Вооруженных сил Латвии. Обучение продлится около месяца", - сказал он.

Министр обороны Артис Пабрикс отметил, что обучение уже началось.

Видео: Сюжет передачи Dienas Ziņas на латышском языке

Сандра Брале, пресс-секретарь командующего Национальными вооруженными силами (НВС), подтвердила, что в эти выходные на юго-востоке Латгале начались масштабные необъявленные военные учения с участием всех четырех бригад Земессардзе.

Учения The Decisive Point продлятся до 12 декабря.

Целью учений является проверка взаимодействия, структуры командования, логистики, мобильности и процедур принятия решений в крупных подразделениях.

Государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, включая Россию и Беларусь, также были проинформированы об этих учениях. Брале не уточнила, сколько национальных гвардейцев и солдат участвует в учениях, но министр обороны Артис Пабрикс (AP) сообщил Латвийскому телевидению (LTV), что в них задействовано около 3000 представителей НВС.