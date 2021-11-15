Пн, 15.11.2021
Я попросил объявить военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так Артис Пабрикс, министр обороны
Артис Пабрикс, министр обороны

Фото ⟩ Суровый Прилучный, Литвинова в перьях, а Наташа Королева теперь эльф

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, у какой певицы день рождения, кто кормил обезьян, а кто сделал новую стрижку. 

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