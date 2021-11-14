Видео ⟩ Кариньш: "Если мы не договоримся, президент сделает из нас козлов"

Министры злятся и ищут виновных. Министр юстиции Янис Борданс спросил, нужно ли платить за лечение в больнице невакцинированным. Кариньш поощряет включение в алгоритм сортировки пациентов факт того, был ли человек вакцинирован.

В реальность министров возвращает Каспар Друваскалнс, единственный сотрудник секретариата Совета по кризисному управлению. Он представляет предложение об ограничениях, составленное совместно с экспертами, которое даже строже, чем планировали министры.

"Я не знаю, почему это произошло, но всякий раз, когда мы говорим о борьбе с пандемией, получается, что образование и школы всегда находятся на переднем ряду", - сказала Анита Муйжниеце, министр образования и науки (Новая консервативная партия).

"Я не понимаю, как мы можем решить через три недели, что собираемся что-то открыть. Мы очень долго говорили обществу, что единственный способ жить более свободной жизнью - защитить себя, это значит, что вакцинированные люди смогут более свободно наслаждаться различными составляющими жизни", - сказал Артур Томс Плешс, министр охраны окружающей среды и регионального развития ("Развитие/За!") .

Теперь министр здравоохранения пытается убедить других, что ситуация хуже, чем ожидалось. По заболеваемости и загруженности больниц Латвия является неизбежным лидером в Европейском союзе. Вопрос только в том, будет ли кризис таким же глубоким, как в начале пандемии в Италии и Испании.

Однако Павлютс хочет также сохранить льготы для вакцинированных. Министры по очереди отстаивают сценарий "зеленого локдауна" - он ограничивает только тех, кто не вакцинирован.

Присутствующие врачи и представитель экспертной группы напоминают министрам, что это вопрос жизни, а не порицания антиваксеров. Премьер-министр считает, что правительство должно действовать таким образом, чтобы, когда больницы будут переполнены, можно было сказать, что оно сделало все, что могло.

Кариньш объявляет перерыв в заседании Совета по кризисному управлению до 7 октября. Когда политики возвращаются, становится ясно, что решение откладывать нельзя. Между тем аналитики подготовили прогнозы по ряду сценариев, ни один из которых не устраивает министров.

"Как у министра здравоохранения у меня нет выбора. Таким образом, эти три недели жесткого локдауна, а затем "зеленые режимы" - это то, что могло бы минимизировать время и количество перегрузок в системе здравоохранения и уменьшить количество новых смертей. Я определенно хотел бы зарезервировать несколько прав как член правительства в знак солидарности, чтобы выразить свои заключительные замечания, когда у нас будет немного больше информации по этому вопросу", - сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Развитие/За!").