Пн, 15.11.2021
Мы обязательно обсудим дальнейшие санкции, в том числе полное закрытие границы Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши
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Видео ⟩ Кариньш: "Если мы не договоримся, президент сделает из нас козлов"
Секретные переговоры правительства

Кришьянис Кариньш ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Этой осенью в Латвии умерло более тысячи больных Covid-19. По общему количеству жертв пандемии в национальном масштабе наша страна занимает 30-е место в мире. Часть жизней можно было спасти в начале октября, когда уже было принято решение ввести строгие ограничения на передвижение на три недели. Политики за закрытыми дверями отвергли этот сценарий. По прогнозам экспертов, ситуация стала настолько катастрофической, что через две недели пришлось вводить локдаун, сообщает передача Nekā personīga.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

Судьбоносное заседание было записано, но у записи ограниченный статус доступа. После официальной заявки и участия четырех организаций Nekā personīga разрешили прослушать 11-часовую запись, но не показывать ее зрителям. Однако передача считает, что общественность имеет право знать причины, по которым, несмотря на четкие предупреждения врачей и экспертов, Кабинет министров решил не защищать своих граждан от болезней и смерти.

Записи показывают, что министров беспокоила собственная популярность, а не урегулирование кризиса.

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В первые дни октября больницы быстро наполнялись больными, и отрасль здравоохранения готовилась прекратить плановый уход. На переговорах между партиями коалиции преобладало мнение, что необходимы новые ограничения, но на этот раз только для тех, кто не был вакцинирован.

5 октября министры и эксперты приняли участие в заседании Совета по антикризисному управлению. Ситуация с Covid-19 была плохой и быстро ухудшалась.

Эпидемиолог Юрий Перевощиков прогнозировал тогда, что через полторы недели будет около 2700 случаев в день, к концу октября больницы будут заполнены. В отличие от прошлой зимы, пациентов с другими заболеваниями стало больше, чем обычно, потому что плановая помощь долгое время отсутствовала. Дита Хейберга, руководитель Центра медицины катастроф, сообщает, что ей придется сортировать пациентов и попросить международную помощь для перевозки больных за границу.

Министры злятся и ищут виновных. Министр юстиции Янис Борданс спросил, нужно ли платить за лечение в больнице невакцинированным. Кариньш поощряет включение в алгоритм сортировки пациентов факт того, был ли человек вакцинирован.

В реальность министров возвращает Каспар Друваскалнс, единственный сотрудник секретариата Совета по кризисному управлению. Он представляет предложение об ограничениях, составленное совместно с экспертами, которое даже строже, чем планировали министры.

"Я не знаю, почему это произошло, но всякий раз, когда мы говорим о борьбе с пандемией, получается, что образование и школы всегда находятся на переднем ряду", - сказала Анита Муйжниеце, министр образования и науки (Новая консервативная партия).

"Я не понимаю, как мы можем решить через три недели, что собираемся что-то открыть. Мы очень долго говорили обществу, что единственный способ жить более свободной жизнью - защитить себя, это значит, что вакцинированные люди смогут более свободно наслаждаться различными составляющими жизни", - сказал Артур Томс Плешс, министр охраны окружающей среды и регионального развития ("Развитие/За!") .

Теперь министр здравоохранения пытается убедить других, что ситуация хуже, чем ожидалось. По заболеваемости и загруженности больниц Латвия является неизбежным лидером в Европейском союзе. Вопрос только в том, будет ли кризис таким же глубоким, как в начале пандемии в Италии и Испании.

Однако Павлютс хочет также сохранить льготы для вакцинированных. Министры по очереди отстаивают сценарий "зеленого локдауна" - он ограничивает только тех, кто не вакцинирован.

Присутствующие врачи и представитель экспертной группы напоминают министрам, что это вопрос жизни, а не порицания антиваксеров. Премьер-министр считает, что правительство должно действовать таким образом, чтобы, когда больницы будут переполнены, можно было сказать, что оно сделало все, что могло.

Кариньш объявляет перерыв в заседании Совета по кризисному управлению до 7 октября. Когда политики возвращаются, становится ясно, что решение откладывать нельзя. Между тем аналитики подготовили прогнозы по ряду сценариев, ни один из которых не устраивает министров.

"Как у министра здравоохранения у меня нет выбора. Таким образом, эти три недели жесткого локдауна, а затем "зеленые режимы" - это то, что могло бы минимизировать время и количество перегрузок в системе здравоохранения и уменьшить количество новых смертей. Я определенно хотел бы зарезервировать несколько прав как член правительства в знак солидарности, чтобы выразить свои заключительные замечания, когда у нас будет немного больше информации по этому вопросу", - сказал министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Развитие/За!").

"Немного непонятно, что министр здравоохранения, скажем так, не говорит четко, что, по его мнению, нужно делать. Тогда я скажу это четко. Мы должны увидеть, когда появятся эти потенциальные списки погибших, и если мы не сделали все возможное, чтобы предотвратить это, я не знаю, как мы как министры можем продолжать нашу работу, любой из нас", - сказал Кариньш.

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Премьер обеспокоен тем, что правительство не едино и врачи будут критиковать его. Министр благосостояния Гатис Эглитис призывает продолжать заседания только среди министров, без экспертов.

Один за другим все остальные министры соглашаются с тем, что жесткие ограничения невозможны. Без мотивации к вакцинации ситуация в больницах останется драматичной и правительство не сможет оправдать отмену ограничений для населения. Премьер-министр остается в меньшинстве в своем правительстве.

Министры ищут способы обосновать экспертам и врачам, почему правительство не пойдет по самому строгому сценарию. Чтобы эксперты не стали публично критиковать решение, Ринкевич предлагает ужесточить "зеленый сценарий": закрыть магазины по выходным, сократить часы работы ресторанов и баров.

Но никто не снимет с нас ответственности, потому что другого Кабинета министров не будет. Пока Сейм не проголосует за новый, ответственность будет здесь", - говорит Ринкевич.

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"Если мы не договоримся, я понимаю, что сейчас президент сделает из нас козлов. Мне кажется, что это суровая реальность, которую мы лучше признаем. Никакой вариант не спасет систему здравоохранения, у нее будут очень и очень серьезные проблемы на более короткий или более длительный период времени", - отмечает Кариньш.

"Нам нужно будет попытаться заставить этих экспертов хотя бы выслушать, и мы должны убедить их не выступать против нас открыто. Потому что Даниэлю будет очень сложно, а мне почти невыносимо", - говорит премьер.

Поздно вечером к политикам снова приходят эксперты, но главе правительства не удается убедить медиков. Представитель экспертной группы предупреждает, что полушаги грозят локдауном в будущем. Руководитель Центра медицины катастроф сомневается, что какая-либо страна захочет помочь Латвии, пока у нас продолжается культурная жизнь. Министр культуры утверждает, что никто не доказал, что в театре кто-то заразился.

Роберт Фурманис, вице-президент Латвийского общества врачей, предлагает политикам свалить всю вину на медиков.

"Я думаю, что мы движемся вперед, принимаем решение. Спасибо экспертам действительно за их работу, спасибо за все. Как говорится, материалы подготовлены и вас услышали, но решение остается за нами", - сказал Эглитис.

"Я рассматриваю этот разговор как отличный пример консультации с экспертами, и мы услышали, я думаю, всех, и мы поняли точку зрения экспертов и то, что они сказали.

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Мы также осознали последствия, но мы принимаем решения здесь как министры, и, на мой взгляд, то, что мы не можем принять это решение в течение 9 часов, также говорит что-то о нас", - отмечает министр сообщения Талис Линкайтс.

На следующий день, 8 октября, правительство принимает сценарий "зеленого локдауна". Через полторы недели количество больных коронавирусом в больницах приблизилось к 1200. Правительству пришлось принять еще более строгие ограничения, чем первоначально отложенные.

На встрече премьер-министр призвал врачей и экспертов высказать все возражения "внутри", а не публично. Политики заявили, что несогласованное сообщение нанесло ущерб как правительству, так и самим экспертам. При этом они действовали вопреки рекомендациям экспертов. Ни один врач или эксперт на слушании не поддержал это решение. После этой встречи Каспар Друваскалнс, глава секретариата Совета по кризисному управлению и единственный сотрудник, раскритиковал действия Кабинета министров в интервью Nekā personīga и был отстранен от работы по кризису Covid-19.


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