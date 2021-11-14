Видео ⟩ Кариньш: "Если мы не договоримся, президент сделает из нас козлов"

Премьер обеспокоен тем, что правительство не едино и врачи будут критиковать его. Министр благосостояния Гатис Эглитис призывает продолжать заседания только среди министров, без экспертов.
Один за другим все остальные министры соглашаются с тем, что жесткие ограничения невозможны. Без мотивации к вакцинации ситуация в больницах останется драматичной и правительство не сможет оправдать отмену ограничений для населения. Премьер-министр остается в меньшинстве в своем правительстве.
Министры ищут способы обосновать экспертам и врачам, почему правительство не пойдет по самому строгому сценарию. Чтобы эксперты не стали публично критиковать решение, Ринкевич предлагает ужесточить "зеленый сценарий": закрыть магазины по выходным, сократить часы работы ресторанов и баров.
Но никто не снимет с нас ответственности, потому что другого Кабинета министров не будет. Пока Сейм не проголосует за новый, ответственность будет здесь", - говорит Ринкевич.
"Если мы не договоримся, я понимаю, что сейчас президент сделает из нас козлов. Мне кажется, что это суровая реальность, которую мы лучше признаем. Никакой вариант не спасет систему здравоохранения, у нее будут очень и очень серьезные проблемы на более короткий или более длительный период времени", - отмечает Кариньш.
"Нам нужно будет попытаться заставить этих экспертов хотя бы выслушать, и мы должны убедить их не выступать против нас открыто. Потому что Даниэлю будет очень сложно, а мне почти невыносимо", - говорит премьер.
Поздно вечером к политикам снова приходят эксперты, но главе правительства не удается убедить медиков. Представитель экспертной группы предупреждает, что полушаги грозят локдауном в будущем. Руководитель Центра медицины катастроф сомневается, что какая-либо страна захочет помочь Латвии, пока у нас продолжается культурная жизнь. Министр культуры утверждает, что никто не доказал, что в театре кто-то заразился.
Роберт Фурманис, вице-президент Латвийского общества врачей, предлагает политикам свалить всю вину на медиков.
"Я думаю, что мы движемся вперед, принимаем решение. Спасибо экспертам действительно за их работу, спасибо за все. Как говорится, материалы подготовлены и вас услышали, но решение остается за нами", - сказал Эглитис.
"Я рассматриваю этот разговор как отличный пример консультации с экспертами, и мы услышали, я думаю, всех, и мы поняли точку зрения экспертов и то, что они сказали.
Мы также осознали последствия, но мы принимаем решения здесь как министры, и, на мой взгляд, то, что мы не можем принять это решение в течение 9 часов, также говорит что-то о нас", - отмечает министр сообщения Талис Линкайтс.
На следующий день, 8 октября, правительство принимает сценарий "зеленого локдауна". Через полторы недели количество больных коронавирусом в больницах приблизилось к 1200. Правительству пришлось принять еще более строгие ограничения, чем первоначально отложенные.
На встрече премьер-министр призвал врачей и экспертов высказать все возражения "внутри", а не публично. Политики заявили, что несогласованное сообщение нанесло ущерб как правительству, так и самим экспертам. При этом они действовали вопреки рекомендациям экспертов. Ни один врач или эксперт на слушании не поддержал это решение. После этой встречи Каспар Друваскалнс, глава секретариата Совета по кризисному управлению и единственный сотрудник, раскритиковал действия Кабинета министров в интервью Nekā personīga и был отстранен от работы по кризису Covid-19.