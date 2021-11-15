Прогноз Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 ноября: выходим на "крейсерскую скорость"

По словам астролога, именно на предстоящей неделе многие процессы достигнут своей кульминации. Последние дни мы просто боролись со сложными обстоятельствами, а сейчас выходим на "крейсерскую скорость" и должны многое успеть.

Рискованные проекты, начатые год назад, сейчас встретят решительное сопротивление окружающей среды, и ваш успех зависит от того, сможете ли вы заставить чужие ресурсы работать на себя (Оппозиция Марса и Урана).

Дела, стартовавшие весной, дадут желанную передышку и хороший результат (особенно в творческих проектах),

за это отвечают трины Венеры и Меркурия.

Путь гордыни, начатый в феврале, именно сейчас доставит массу хлопот (приходится признать, что общественные ценности на этот раз сильнее личных). Тут дирижирует квадрат Юпитера и Солнца.

Ну и главное событие недели - мы входим в коридор затмений и встречаем лунное затмение 19 ноября.

Вообще, это время настолько путает карты и затемняет глаза, что сложно воспринимать происходящее неискаженно.

Нервы на пределе. Держитесь и используйте правило канцелярской скрепки. Знаете? Это когда зажал скрепочку в зубах и молчишь. Что бы ни происходило, молчишь и все, спокойно делаешь свое дело. Не взвиваешься, даже если очень хочется.

Эмоции эмоциями, но

беречь здоровье в ближайшее время стоит всем, кто родился 16-18 февраля, 18-19 мая, 20-21 августа и 19-20 ноября любого года.

Лунное затмение часто обостряет хронику, если относиться к физической оболочке наплевательски.

Всех, родившихся в 1993-95 гг., будет мучить политическая повестка и подводить коллектив.

Родившиеся в 1968-69 гг. могут пережить внезапные изменения.

А "восьмидесятники" (1980-81 гг.) зачисляются в класс обманутых и самообманутых.