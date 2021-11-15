Прогноз Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 ноября: выходим на "крейсерскую скорость"

По словам астролога, именно на предстоящей неделе многие процессы достигнут своей кульминации. Последние дни мы просто боролись со сложными обстоятельствами, а сейчас выходим на "крейсерскую скорость" и должны многое успеть.
Рискованные проекты, начатые год назад, сейчас встретят решительное сопротивление окружающей среды, и ваш успех зависит от того, сможете ли вы заставить чужие ресурсы работать на себя (Оппозиция Марса и Урана).
Дела, стартовавшие весной, дадут желанную передышку и хороший результат (особенно в творческих проектах),
за это отвечают трины Венеры и Меркурия.
Путь гордыни, начатый в феврале, именно сейчас доставит массу хлопот (приходится признать, что общественные ценности на этот раз сильнее личных). Тут дирижирует квадрат Юпитера и Солнца.
Ну и главное событие недели - мы входим в коридор затмений и встречаем лунное затмение 19 ноября.
Вообще, это время настолько путает карты и затемняет глаза, что сложно воспринимать происходящее неискаженно.
Нервы на пределе. Держитесь и используйте правило канцелярской скрепки. Знаете? Это когда зажал скрепочку в зубах и молчишь. Что бы ни происходило, молчишь и все, спокойно делаешь свое дело. Не взвиваешься, даже если очень хочется.
беречь здоровье в ближайшее время стоит всем, кто родился 16-18 февраля, 18-19 мая, 20-21 августа и 19-20 ноября любого года.
Лунное затмение часто обостряет хронику, если относиться к физической оболочке наплевательски.
Всех, родившихся в 1993-95 гг., будет мучить политическая повестка и подводить коллектив.
Родившиеся в 1968-69 гг. могут пережить внезапные изменения.
А "восьмидесятники" (1980-81 гг.) зачисляются в класс обманутых и самообманутых.
Вообще затмение дело личное и очень важное. От того, как оно проиграется в натальной карте, зависят многие последующие месяцы жизни.