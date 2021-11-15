"Увижу - сообщу в полицию". Как Литва готовится к штурму мигрантов с территории Беларуси

Аурис, напротив, готов помогать: "Некоторые тут боятся мигрантов, а я нет. Если встречу, просто пройду мимо. Если попросят помочь - помогу, чем смогу… Не знаю чем, может, деньгами".

Сваюнас живет рядом с границей и тоже готов помогать мигрантам: "Я их не боюсь. Думаю, они такие же люди, как мы. Если бы я мог, я бы помог. Я пока никого не видел. Не знаю, должна ли помогать страна".

Литовский политолог Лауринас Йонавичус считает, что вопрос мигрантов разделил общество: "В Литве есть мнение, что надо их отталкивать, потому что это вопрос нашей безопасности. Есть люди, которые говорят, что это нарушение прав человека и надо что-то делать. Конечно, это дилемма: люди мерзнут и это нехорошо".

"Это Лукашенко их привез"

Официальная Литва не собирается менять позицию и пропускать мигрантов через границу, как это было в начале лета. В июне-июле литовские пограничники задержали за нелегальное пересечение границ более четырех тысяч человек, их размещали в палатках, старых школах и общежитиях. Людям не хватало воды, еды и элементарных средств гигиены.

Мигранты в Беларуси на границе с Польшей ФОТО: BelTA via REUTERS

В конце лета тактика Литвы поменялась. Вместо того, чтобы отправлять мигрантов в лагеря, их начали отталкивать назад в Беларусь. В итоге людям, в том числе детям, приходилось жить в лесу неделями и месяцами.

"Все месседжи белорусской пропаганды на это и направлены: посмотрите, как плохо обращаются с этими людьми. Но проблема в том, что это Лукашенко их привез, толкает и не пускает назад", - считает Лауринас Йонавичус.

Власти Беларуси считают, что в миграционном кризисе виноваты страны ЕС, которые отказываются принимать мигрантов. Президент Александр Лукашенко также говорил, что ранее Беларусь была барьером на пути нелегальных мигрантов в Европейский союз, однако с учетом введения против страны санкций ей стоит задуматься, нужно ли делать это дальше.

Одновременно с эскалацией ситуации на границе с Польшей литовские СМИ сообщили, что 500 мигрантов были переброшены белорусскими силовиками к литовской границе. За последнюю неделю литовские пограничники разворачивали от 20 до 300 мигрантов в сутки.

"Если бы мы не защитили нашу границу и не начали бы останавливать, их было бы уже больше 50 тысяч. Мы бы с трудом справились с таким количеством, - сказал замглавы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичус Русской службе Би-би-си через неделю после эскалации на польской границе. - Мы не можем себе позволить подвергаться гибридным атакам и новыми волнам нелегальной миграции".

Абрамавичус не стал комментировать ситуацию в Польше, где пограничники сообщили как минимум о семи смертях среди мигрантов, преимущественно от переохлаждения. Однако литовская сторона хорошо понимает, что нечто подобное может случиться и на их границе.