Роналду не спас: Португалия не смогла выйти на ЧМ-2022 напрямую

Прямые путёвки в финальную часть турнира завоевали сборные Сербии и Испании.

Сербы на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне обыграли Португалию (2:1) и заняли первое место в группе "А", набрав 20 очков. Счёт в матче на 2-й минуте открыл полузащитник португальцев Ренату Саншеш, но на 33-й минуте Душан Тадич сравнял счёт. Победный гол, который принёс сербам путёвку в Катар, на 90-й минуте забил Александар Митрович.

Таким образом, Португалия с 17 очками заняла второе место в группе и получила право на участие в стыковых матчах, которые пройдут в марте следующего года.

Ещё одну прямую путёвку на ЧМ-2022 завоевала сборная Испании, которая у себя дома обыграла Швецию (1:0) в заключительном туре квалификации. Единственный гол в матче на 91-й минуте забил Альваро Мората.

Сборная Испании набрала 19 очков и заняла первое место в своей группе. Швеция с 15 очками осталась на втором месте и теперь ей предстоят стыковые матчи.

Напомним, помимо сборных Сербии и Испании в финальную часть уже квалифицировались команды Дании, Германии, Бразилии, Бельгии, Франции и Хорватии. Также на мундиале сыграет Катар - на правах страны-организатора соревнований.

Ранее право на участие в стыковых матчах помимо Португалии и Швеции также получили сборные России, Северной Македонии, Австрии, Чехии, Шотландии и Уэльса.