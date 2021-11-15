Видео ⟩ Роды в лесу на спальном мешке: мигранты счастливы попасть на территорию Польши

Попавшие в Польшу мигранты рассказывают о жестокости со стороны белорусских пограничников. Они гонят людей через границу насильственными методами.

Уже несколько недель граница Польши и Беларуси находится под пристальным вниманием СМИ. Информации очень много: драматичные видео, которые распространяют мигранты, белорусская пропаганда с кадрами выдачи еды мигрантам, видеозаписи в с польских государственных дронов. Каждая сторона преподносит материалы согласно своим интересам. Журналистам же доступ в приграничную зону закрыт.

Галерея: мигранты на польско-белорусской границе

В Польшу прибывают правозащитники со всей Европы для работы с мигрантами. Среди них проживающий в Англии Арас Палини, эмигрировавший туда 20 лет назад. Он рассказывает о жестокости белорусских силовиков, которую пережила его дочь.

"Я слышал от белорусской стороны о подобных случаях:

Мою дочь укусила белорусская собака, у нее на левом плече очень тяжелая рана. Много других случаев избиения людей. Били даже женщин и детей. Мужчин - все время.

На польской стороне таких случаев нет. Было пара случаев, когда толкались, но они были очень толерантными, делали свою работу, не пропускали, но без насилия. Как минимум, в тех случаях, которые мне известны" - рассказывает Арас.

Дочери Араса повезло - она находится в закрытом центре для мигрантов, созданном польскими инстанциями. Однако и там многие обитатели из-за стресса и отчаяния переживают проблемы с душевным здоровьем.

"Я не думаю, что они позволяют туда заходить телевидению. Я надеюсь, что рано или поздно разрешат, так как среди мигрантов есть тяжелые психиатрические расстройства.

В этих лагерях сотни человек. Я смог посетить ее только два раза - было много бюрократии, надо было привести в порядок бумаги", - вспоминает Арас.

В 50 километрах от границы в городе Белосток расположен центр приема мигрантов. Его содержат благотворительные организации, и каждый день прибывают новые приезжие.

Обитатели центра рассказывают, что у многих застрявших на границе желание рисковать жизнью ради пути в Европу прошло. Творящийся вокруг кошмар заставляет хотеть побыстрее вернуться домой, но это невозможно. Гнев и отчаяние перерастают в агрессию, которую отдельные мигранты выказывают и польским пограничникам.

"Белорусы отказываются пускать обратно в Минск. Может, многие хотят домой, так как очень тяжело, холодно, нет еды и воды. Белорусы не дают!"

"Вы должны остаться тут! Или в Польше, или тут. Умер? Если умер, то проблем больше нет!" - рассказывает Халид, мигрант из Сирии.

Работники центра не дают интервью в интересах личной безопасности. Однако на странице Facebook центр опубликовал шокирующую историю в картинках. В начале ноября курдская женщина родила ребенка в белорусском лесу, в приграничной зоне. После ей удалось попасть в Польшу.

"Джилана боялась рожать в холодном лесу, осложнений и боли. Она испугалась, когда у нее отошли воды. Она рожала на спальном мешке.

После рождения ребенку перевязали пуповину шнурками от обуви. Малыш замерз и посинел. Они искали помощи. Вмешались пограничники и полиция. Они спасли мать и ребенка, а после передали всю семью в наши руки", - написано в сети Facebook.

Курдская семья на родине пострадала от нападений мусульман-экстремистов. Поэтому они решили отправиться в Европу любой ценой, и теперь нашли приют в Польше. Имя родившегося на границе мальчика - Даниэль, и малыш здоров. В то же время сотни или даже тысячи мигрантов в приграничной зоне ежедневно борются за жизнь, а их число с каждым днем только растет, от чего ситуация становится только более напряженной.

Видео: сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)