Пн, 15.11.2021
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Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Выявлено 422 случая Covid-19, скончались 3 человека

Вакцинация. ФОТО: AHMAD GHARABLI

За минувшие сутки в Латвии выявлено 422 новых случая Covid-19, поступила информация о 3 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • один человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Все трое умерших за последний день не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 252 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 170 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1101,3 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,1%. Было сделано 5207 тестов.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 240 762 жителей Латвии.


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