Выявлено 422 случая Covid-19, скончались 3 человека
За минувшие сутки в Латвии выявлено 422 новых случая Covid-19, поступила информация о 3 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 422 новых случая Covid-19, поступила информация о 3 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет:
Все трое умерших за последний день не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 252 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 170 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1101,3 случая.
Доля положительных результатов тестирования составила 8,1%. Было сделано 5207 тестов.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 240 762 жителей Латвии.