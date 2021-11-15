Выявлено 422 случая Covid-19, скончались 3 человека

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет:

один человек в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Все трое умерших за последний день не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 252 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 170 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек сегодня составила 1101,3 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 8,1%. Было сделано 5207 тестов.