"Динамо" дома обыграло "Адмирал"
В понедельник, 15 ноября, рижское "Динамо" у себя дома одержало победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В понедельник, 15 ноября, рижское "Динамо" у себя дома одержало победу над владивостокским "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч проходил в "Арена Рига" и завершился победой латвийской команды со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).
На пятой минуте первую шайбу в матче забросил нападающий хозяев Питер Тиивола, которому ассистировали Гунар Скворцов и Джордон Сауторн. За пять минут до перерыва ответный гол забил форвард "Адмирала" Владислав Ушенин.
Во втором периоде рижанам вновь удалось выйти вперёд, благодаря усилиям канадского защитника Джордона Сауторна, а в самом начале третьего периода Тиивола оформил дубль. Окончательный счёт в матче на 53-й минуте установил Евгений Грачёв.
В данный момент рижское "Динамо" с 25 очками в 27 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. У "Адмирала" 17 очков и 12-я позиция на Востоке.
Далее рижан ожидает ещё один домашний матч - 18 ноября против "Ак Барса". После этого "Динамо" проведёт три игры на выезде.