"Динамо" дома обыграло "Адмирал"

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился победой латвийской команды со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

На пятой минуте первую шайбу в матче забросил нападающий хозяев Питер Тиивола, которому ассистировали Гунар Скворцов и Джордон Сауторн. За пять минут до перерыва ответный гол забил форвард "Адмирала" Владислав Ушенин.

Во втором периоде рижанам вновь удалось выйти вперёд, благодаря усилиям канадского защитника Джордона Сауторна, а в самом начале третьего периода Тиивола оформил дубль. Окончательный счёт в матче на 53-й минуте установил Евгений Грачёв.

В данный момент рижское "Динамо" с 25 очками в 27 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. У "Адмирала" 17 очков и 12-я позиция на Востоке.