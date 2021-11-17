Романтическая фотосессия Емельяненко и теннисистки на пляже. Как прошла неделя звёзд спорта?
Пришло время окунуться в Instagram и узнать, чем занимались известные спортсмены в предыдущие семь дней!
Пришло время окунуться в Instagram и узнать, чем занимались известные спортсмены в предыдущие семь дней!
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отдыхает на Мальдивах
Там же отдыхает и Дарья Касаткина
Латвийская таэквондистка Инесе Тарвида заняла второе место на турнире в Париже
Романтическая фотосессия Александра Емельяненко и его супруги Полины
Хоккеист Роберт Букартс любовался видом ночной Остравы
Боец ММА Мадарс Флеминас работал в зале
"Пляжница" Анастасия Кравченока улыбалась под солнцем Дубая
Дзюдоистка Дарья Белодед тоже в Дубае, но в вечернем платье
Эрлинг Холанд - жених на выданье
Дарья Клишина сидела на холодном
Анастасия Потапова лежала в Мексике
Украинка Юлия Левченко гуляла по Португалии
Велосипедистка Лиза Посадских давала интервью
Серена Уильямс словно кукла Барби
Юлия Ефимова пришла в бассейн со своим пёсиком Джаспером
Дмитрий Губерниев сфотографировался с игуаной и Александром Петровым