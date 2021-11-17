Ср, 17.11.2021
Если на их глазах умирают близкие, друзья и они все равно не идут прививаться, то должен быть естественный отбор Григорий Семенов, руководитель Даугавпилсской региональной больницы
Григорий Семенов, руководитель Даугавпилсской региональной больницы

Романтическая фотосессия Емельяненко и теннисистки на пляже. Как прошла неделя звёзд спорта?

Пришло время окунуться в Instagram и узнать, чем занимались известные спортсмены в предыдущие семь дней!

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отдыхает на Мальдивах

Там же отдыхает и Дарья Касаткина

Латвийская таэквондистка Инесе Тарвида заняла второе место на турнире в Париже

Романтическая фотосессия Александра Емельяненко и его супруги Полины

Хоккеист Роберт Букартс любовался видом ночной Остравы

Боец ММА Мадарс Флеминас работал в зале

"Пляжница" Анастасия Кравченока улыбалась под солнцем Дубая

Дзюдоистка Дарья Белодед тоже в Дубае, но в вечернем платье

Эрлинг Холанд - жених на выданье

Дарья Клишина сидела на холодном

Анастасия Потапова лежала в Мексике

Украинка Юлия Левченко гуляла по Португалии

Велосипедистка Лиза Посадских давала интервью

Серена Уильямс словно кукла Барби

Юлия Ефимова пришла в бассейн со своим пёсиком Джаспером

Дмитрий Губерниев сфотографировался с игуаной и Александром Петровым


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