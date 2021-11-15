В Москве обстреляли сооснователя группы "Ногу свело!"

Оказалось, что Якомульский заступился за супругу, вследствие чего неизвестный выстрелил ему в лицо из газового пистолета.

"Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н-ролл", - написал музыкант.

Портал "Известия" сообщает, что 51-летнего артиста с женой доставили в больницу. Они получили химический ожог глаз.

Антон Якомульский - российский барабанщик, композитор, мультиинструменталист, основатель группы "Муха", один из основателей группы "Ногу свело!".

Ранее в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения со стрельбой на лидера российской группы "25/17" Андрея Бледного.