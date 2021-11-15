Британку отправили в редкий нокаут, после которого она "застыла" на месте

Бой продлился до четвётого раунда, в котором Баумгарднер отправила Харпер в эффектный нокаут - британка удержалась на ногах, но пребывала в состоянии грогги. Баумгарднер бросилась на добивание, но рефери вовремя вмешался и остановил бой.

Грогги (от англ. groggy - шаткий, неустойчивый) - кратковременное ухудшение состояния бойца в стойке после пропущенного удара (эффект "заплетающихся ног").

Таким образом, Алисия Баумгарднер завоевала чемпионские титулы WBC и IBO во втором полулёгком дивизионе. Теперь на её счету 11 побед (7 нокаутом) и одно поражение.