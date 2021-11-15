Фото ⟩ В четверг иракцев начнут вывозить из Беларуси. Лукашенко грозит отправить их в Европу

"18 ноября Ирак проведет первый рейс для тех, кто хочет вернуться добровольно", - сообщил в понедельник по иракскому телевидению пресс-секретарь МВД Ирака Ахмед ас-Сахаф.

Он не уточнил, сколько людей будет на этом рейсе, но указал, что в Беларуси рядом с польской границей сейчас находится 571 иракец.

Возвращение в Ирак будет добровольным, добавил чиновник.

Регулярные рейсы авиакомпаний между Багдадом и Минском приостановлены с августа, а миссии Беларуси в Багдаде и столице иракского Курдистана Эрбиле закрыты уже больше недели.

В результате этих шагов число иракцев, отправлявшихся в Беларусь, сократилось, но "проблема в том, что теперь некоторые летают через Турцию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Египет", - сказал ас-Сахаф.

Турция в пятницу запретила гражданам Сирии, Ирака и Йемена летать из своих аэропортов в Беларусь, а сирийская частная авиакомпания Cham Wings Airlines в субботу остановила полеты в Минск.

В понедельник вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас прибудет в Багдад на переговоры по поводу кризиса мигрантов.

В свою очередь Лукашенко заявил, что в сфере репатриации "продолжается активная работа с целью убедить людей - пожалуйста, вернитесь домой. Но никто не хочет", - цитирует президента Беларуси агентство BELTA.

Лукашенко также сказал, что, если Польша не обеспечит "гуманитарный коридор", Беларусь может отправить мигрантов рейсами государственной авиакомпании Belavia в Мюнхен.

Параллельно провокативным заявлениям лидер Беларуси заявил, что "не ищет никакого конфликта на границе".