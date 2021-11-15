Пн, 15.11.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны

Фото ⟩ Манижа сообщила, что выходит замуж

Манижа ФОТО: скриншот видео с YouTube

30-летняя исполнительница Манижа, которая представляла Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение", объявила о помолвке со своим 34-летним возлюбленным Ладо Кватанией. Об этом пишет Spletnik.ru.

В Instagram певица показала фотографию со своим помолвочным кольцом. Манижа написала, что сказала своему избраннику "да".

ФОТО: https://www.instagram.com/manizha/

Напомним, возлюбленный певицы Ладо Кватания - режиссер. Он снимал клипы и для Манижи, и для других известных музыкантов, среди которых рэпер Оксимирон.

О романе Манижи и Ладо стало известно весной прошлого года. Личную жизнь пара старается не афишировать.

В 2020 году Кватания снял фильм "Казнь" с Юлией Снигирь, Викторией Толстогановой, Нико Тавадзе и другими известными актерами в главных ролях. Премьера картины запланирована на январь 2022 года.


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