Фото ⟩ Манижа сообщила, что выходит замуж
30-летняя исполнительница Манижа, которая представляла Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение", объявила о помолвке со своим 34-летним возлюбленным Ладо Кватанией. Об этом пишет Spletnik.ru.
30-летняя исполнительница Манижа, которая представляла Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение", объявила о помолвке со своим 34-летним возлюбленным Ладо Кватанией. Об этом пишет Spletnik.ru.
В Instagram певица показала фотографию со своим помолвочным кольцом. Манижа написала, что сказала своему избраннику "да".
Напомним, возлюбленный певицы Ладо Кватания - режиссер. Он снимал клипы и для Манижи, и для других известных музыкантов, среди которых рэпер Оксимирон.
О романе Манижи и Ладо стало известно весной прошлого года. Личную жизнь пара старается не афишировать.
В 2020 году Кватания снял фильм "Казнь" с Юлией Снигирь, Викторией Толстогановой, Нико Тавадзе и другими известными актерами в главных ролях. Премьера картины запланирована на январь 2022 года.