Фото ⟩ Манижа сообщила, что выходит замуж

В Instagram певица показала фотографию со своим помолвочным кольцом. Манижа написала, что сказала своему избраннику "да".

ФОТО: https://www.instagram.com/manizha/

Напомним, возлюбленный певицы Ладо Кватания - режиссер. Он снимал клипы и для Манижи, и для других известных музыкантов, среди которых рэпер Оксимирон.

О романе Манижи и Ладо стало известно весной прошлого года. Личную жизнь пара старается не афишировать.