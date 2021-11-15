Видео ⟩ Тысячи мигрантов собрались у КПП на польско-белорусской границе

Как сообщает Минобороны Польши, группы мигрантов в Беларуси продолжают движение в сторону границы. За их перемещением следят белорусские силовики.

"Беларусские силовики доставляют на КПП Кузницы все больше групп мигрантов", - сообщило в Twitter Минобороны.

Одновременно были опубликованы видео, где напротив польских полицейских и солдат видны сотни мигрантов.

Video from Bruzgi-Kuznica border crossing, #Belarus-#Poland border: hundreds of irregular migrants assembled today.



The border crossing has been closed since 9 November by Poland which deployed police and military personnel to prevent a forced entry: pic.twitter.com/N6P2WqoM6g — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) November 15, 2021

У КПП Кузницы на данный момент "тысячи мигрантов", указал заместитель министра обороны Польши Мацей Васик.

"Польские силы готовы к любому сценарию", - сказал Васик.

"Нелегальные иммигранты с утра собираются на этом КПП", и "готовится попытка силового пересечения границы", - заявили польские пограничники.

Как сообщили источники в пограничной службе Беларуси, на КПП собрались почти все мигранты, которые ранее проживали в лагере неподалеку от границы.

Источники сообщили, что на границе собралось примерно 2000 мигрантов.

Coraz większe grupy migrantów są ściągane pod przejście graniczne w Kuźnicy przez białoruskie służby. pic.twitter.com/njYkW0dSut — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

По польским подсчетам, в Беларуси на границе с Польшей в лагерях проживают от 3000 до 4000 мигрантов.

Мигранты вспомнили, что существуют погранпереходы и решили попробовать пройти через них. Польская сторона их не пускает. pic.twitter.com/GiVRrvTZiP — Vladlen Los (@VladlenLos) November 15, 2021