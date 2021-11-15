Пн, 15.11.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны

Видео ⟩ Тысячи мигрантов собрались у КПП на польско-белорусской границе

Иллюстративное фото. ФОТО: AFP / Scanpix

Около 2000 мигрантов собрались у КПП Брузги - Кузница на польско-белорусской границе со стороны Беларуси. Об этом сообщает издание Meduza.

Как сообщает Минобороны Польши, группы мигрантов в Беларуси продолжают движение в сторону границы. За их перемещением следят белорусские силовики.

"Беларусские силовики доставляют на КПП Кузницы все больше групп мигрантов", - сообщило в Twitter Минобороны.

Одновременно были опубликованы видео, где напротив польских полицейских и солдат видны сотни мигрантов.

У КПП Кузницы на данный момент "тысячи мигрантов", указал заместитель министра обороны Польши Мацей Васик.

"Польские силы готовы к любому сценарию", - сказал Васик.

"Нелегальные иммигранты с утра собираются на этом КПП", и "готовится попытка силового пересечения границы", - заявили польские пограничники.

Как сообщили источники в пограничной службе Беларуси, на КПП собрались почти все мигранты, которые ранее проживали в лагере неподалеку от границы.

Источники сообщили, что на границе собралось примерно 2000 мигрантов.

По польским подсчетам, в Беларуси на границе с Польшей в лагерях проживают от 3000 до 4000 мигрантов.

Галерея: мигранты на польско-белорусской границе


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